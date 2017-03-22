В Перу продолжаются эвакуации из-за беспрецедентных наводнений

75 погибших, 263 пострадавших, 20 пропавших без вести. Таковы текущие последствия беспрецедентных наводнений на севере Перу. Также около 630 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.Метеорологи предвещают ещё больше дождей в ближайшие дни.

Это окраина столицы Лимы. Пользуясь перерывом между ливнями, местные жители пытаются восстановить хоть что-то. Сушат вещи, вычерпывают воду из домов, строят баррикады на случай нового потопа.

Некоторые рады, что хотя бы остались живы.

[пострадавшая]:

«Я не могла выбраться из-за всех этих вещей, которые они вытащили. Они меня завалили. Я тонула. Меня вытащили за волосы два-три парня, которые оказались здесь. Они меня спасли».

А этой бабушке 80 лет. Свой дом ей пришлось пока оставить.

[пострадавшая]:

«Я пришла сюда из низины. У меня была маленькая комната, но её затопило. Мы пришли сюда в темноте и ночуем здесь уже три ночи. Мой сын вытащил меня, когда я спала, и привёл сюда. Нет воды, нет света. Вот такие дела. А мне 80 лет».

Дожди в регионе не прекращаются второй месяц. На половине территории Перу введено чрезвычайное положение. Таким образом власти имеют возможность предоставить пострадавшим дополнительную помощь. Многих эвакуируют по воздуху.

Подобных наводнений Перу не видела несколько десятилетий.

Метеорологи говорят: всему виной – природный феномен Эль-Ниньо.

[Ракель Лоайза, метеоролог]:

«Прибрежный Эль-Ниньо – это потепление поверхностных вод океана. В некоторых районах вода стала более чем на 10 градусов теплее нормы. И это сильно влияет на север Перу».

По объёмы нынешние осадки не превышают тех, что были при мощном Эль-Ниньо 1998 года. Однако превышают по интенсивности.

[Ракель Лоайза, метеоролог]:

«В прошлом году Эль-Ниньо был всемирным и повлиял на многие страны мира. Туда он, в основном, принёс засухи. Но в Перу он принёс много дождей. Например, в Пьюре за сутки выпало 252 миллиметра осадков. Такого никогда не бывало в перуанской истории».

Как считают некоторые учёные, глобальное потепление сделает Эль-Ниньо ещё более частым и интенсивным.