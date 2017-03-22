Лондон и Вашингтон ограничили провоз электроники в самолётах

21 марта Лондон и Вашингтон ввели ограничения на провоз электроники в ручной клади. Запрет коснулся ряда авиарейсов, следующих в Соединённые Штаты и Великобританию из нескольких мусульманских стран в Африке и на Ближнем Востоке.

Новые правила гласят, что электронные устройства размером больше смартфона необходимо сдавать в багаж. Это планшеты, портативные DVD-плееры, ноутбуки и камеры. Ограничения ввели из-за возможной угрозы терактов.

Путешественники в международном аэропорту Нью-Йорка выражают разные мнения.

[Монсен Али, пассажир]:

«Для одних людей меры безопасности вводят, а для других — нет? В самолётах люди разной национальности. Если человек хочет что-то сделать, он сядет на самолёт другой авиакомпании и сделает это. Я не знаю, насколько целесообразно это решение». [Анджело, пассажир]:

«Меня это не затронет, я не езжу с ноутбуком. У меня вся информация есть в телефоне». [провожающий]:

«Наверное, есть причина, они бы просто так не принимали такое решение. Такого раньше не было, а теперь ввели».

Как предполагается, решение приняли из-за полученных разведданных о том, что радикальные группировки разрабатывают бомбу без крупных металлических частей. Подобные хотят использовать для прохода через системы безопасности и терактов на коммерческих рейсах.

Аэропорты, которые попали под ограничения США, находятся в Каире, Стамбуле, Эль-Кувейте, Дохе (столице Катара), Касабланке (городе в Марокко), Аммане (столице Иордании), саудовских городах Эр-Рияд и Джидда, а также городах Дубай и Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ограничения вводятся бессрочно.