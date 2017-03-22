Лабрадор-ретривер – самая популярная собака в США более 25 лет

[Джина Динардо, вице-президент Американского Кеннел-клуба]:

«В течение 26 лет лабрадор-ретривер — самая популярная собака в Америке. Это животные с многогранными способностями, их легко обучать, они хорошо ладят с другими собаками и очень подвижны». [владелица лабрадора-ретривера]:

«Они прекрасно уживаются в семьях, любят детей. Они то что надо: не слишком маленькие и не слишком большие. Уход лёгкий – просто ежедневная чистка. И шерсть хорошая – грязь к ней не пристаёт, это очень важно».

Список десяти самых популярных пород собак в 2016 году в США обнародовал Американский Кеннел-клуб. Первое место занимает дружелюбный лабрадор-ретривер. Этот титул сохраняется за ним уже много лет подряд.

Второе место в списке популярности заняла немецкая овчарка. На третьем – золотистый ретривер. Собаки этой породы – также прекрасные компаньоны, дружелюбные и покладистые. Четвёртая строчка в рейтинге принадлежит английскому бульдогу. Пятую занял подвижный и жизнерадостный бигль. На шестом месте – французские бульдоги.

Седьмое место закрепили за элегантным пуделем. На восьмой строчке – ротвейлер. Причём для него это самый высокий рейтинг за последние два десятилетия. В 97-м это была вторая по популярности собака в США, затем её рейтинг понизился.

Йоркширский терьер занял девятую строчку в списке популярности. Рейтинг породы упал на два пункта. Ну а десятое место досталось темпераментному боксёру – дальнему родственнику ротвейлера.

Американский Кеннел-клуб основан в конце XIX века. Цель организации – поддерживать разведение чистокровных собак. В клубе зарегистрировано почти 200 пород. Эти собаки могут участвовать в старейшем и престижном Вестминстерском дог-шоу, которое ежегодно проходит в Нью-Йорке.