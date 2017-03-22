Учёные исследуют путь мусора в морях и океанах

Проект называется «Пластиковый прилив». Его цель – определить, какими маршрутами следует пластиковый мусор после того, как попадает в море.
[Питер Колер, автор проекта «Пластиковый прилив»]:
«Мы соединяем дрон со стандартными приложениями, которые доступны для скачивания. Затем он взлетает и обследует участок пляжа, делает фотографии и загружает их на платформу Zooniverse. После этого любой человек в Великобритании и за её пределами может на этом сайте отметить, где пластик, а где не пластик».
В результате должна появиться обширная база данных. Она поможет компьютерной программе определять отходы автоматически.
В рамках проекта планируют обследовать более 5000 километров британского побережья. Полученный алгоритм можно будет использовать для пляжей в любой другой части мира.
Здесь в подземной лаборатории Лондона ученые из Имперского колледжа проводят исследование совместно с участниками проекта «Пластиковый прилив».
Этот бассейн можно запрограммировать на симуляцию любой прибрежной зоны Великобритании.
Мячики для пинг-понга играют роль отходов. Учёные наблюдают, на какие участки суши их вымывает. Затем они построят модель движения пластикового мусора в морях и океанах. Они также объединят полученные данные с информацией, собранной на реальных пляжах.
[Эрик Ван Себилль, исследователь из Имперского колледжа Лондона]:
«В конце мы охватим весь мир. Но пока сфокусировались на Великобритании. Мы хотим понять: где оказывается пластиковый мусор? Отходы из Темзы приплывают в Норвегию или Норфолк? Пока мы этого не знаем».
В последние годы в мире появляется всё больше проектов, призванных очистить океаны от тысяч тонн мусора. Так, в Голландии тестируют плавучие барьеры для сбора отходов. Их планируют начать использовать в 2020 году.