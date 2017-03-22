Учёные исследуют путь мусора в морях и океанах

На пляже английского графства Кент природозащитники учат дрон распознавать определённые объекты. Они разработали программное обеспечение, которое однажды поможет автоматически находить среди гальки вымываемые сюда пластиковые отходы.

Проект называется «Пластиковый прилив». Его цель – определить, какими маршрутами следует пластиковый мусор после того, как попадает в море.

[Питер Колер, автор проекта «Пластиковый прилив»]:

«Мы соединяем дрон со стандартными приложениями, которые доступны для скачивания. Затем он взлетает и обследует участок пляжа, делает фотографии и загружает их на платформу Zooniverse. После этого любой человек в Великобритании и за её пределами может на этом сайте отметить, где пластик, а где не пластик».

В результате должна появиться обширная база данных. Она поможет компьютерной программе определять отходы автоматически.

В рамках проекта планируют обследовать более 5000 километров британского побережья. Полученный алгоритм можно будет использовать для пляжей в любой другой части мира.

Здесь в подземной лаборатории Лондона ученые из Имперского колледжа проводят исследование совместно с участниками проекта «Пластиковый прилив».

Этот бассейн можно запрограммировать на симуляцию любой прибрежной зоны Великобритании.

Мячики для пинг-понга играют роль отходов. Учёные наблюдают, на какие участки суши их вымывает. Затем они построят модель движения пластикового мусора в морях и океанах. Они также объединят полученные данные с информацией, собранной на реальных пляжах.

[Эрик Ван Себилль, исследователь из Имперского колледжа Лондона]:

«В конце мы охватим весь мир. Но пока сфокусировались на Великобритании. Мы хотим понять: где оказывается пластиковый мусор? Отходы из Темзы приплывают в Норвегию или Норфолк? Пока мы этого не знаем».

В последние годы в мире появляется всё больше проектов, призванных очистить океаны от тысяч тонн мусора. Так, в Голландии тестируют плавучие барьеры для сбора отходов. Их планируют начать использовать в 2020 году.