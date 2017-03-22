В Израиле собирают свидетельства жизни и смерти Иисуса

На огромном складе, где хранятся археологические сокровища Израиля, сегодня многолюдно. Посетителям представляют погребальную урну, на которой написано «Иисус». Но этот артефакт не имеет отношения к тому самому Иисусу. Археологи говорят, что 2000 лет назад это имя было очень популярным. Они нашли более 30 погребальных урн с такими же надписями.

В преддверии Пасхи израильское Управление древностей открыло свои архивы. Журналистам показывают находки, которые относятся к периоду времени, когда жил Иисус.

Эксперты говорят: прямых доказательств существования Христа пока нет. Зато есть много артефактов, которые косвенно могут пролить свет на его предполагаемую жизнь и смерть.

[Гидеон Авни, глава отдела археологии Управления древностей]:

«Хорошая новость состоит в том, что сегодня мы можем очень точно воссоздать многие аспекты повседневной жизни во времена Христа. Мы можем проследовать по стопам Христа благодаря находкам. Плохая новость заключается в том, что у нас пока нет свидетельств существования самого Христа».

Израиль – страна, где ведётся больше всего археологических раскопок. Около 300 в год, включая 50 иностранных экспедиций. И каждый год из-под земли достают около 40 тысяч артефактов.

Треть находок подтверждает присутствие здесь древних христиан. Теперь учёные знают, сколько занимало путешествие между городами и деревнями, в которые приходил Иисус, и как эти места в то время выглядели.

[Гидеон Авни, глава отдела археологии Управления древностей]:

«Мы знаем намного больше подробностей о повседневной жизни во времена Иисуса, мы можем воссоздать всё очень точно, начиная от рождения Христа и до его распятия».

При этом учёные отмечают, что отсутствие свидетельств жизни Иисуса Христа ещё не говорит о том, что его не существовало.

[Гидеон Авни, глава отдела археологии Управления древностей]:

«Не забывайте, что мы говорим об одном человеке из приблизительно миллиона жителей Святой земли».

Этот склад израильские археологи называют пещерой Али-Бабы.