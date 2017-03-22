22 марта 2017

Shen Yun принёс зрителям радость и вдохновение

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Концерт Shen Yun 19 марта прошел в городе Уотербери штата Коннектикут в США. Зрители остались под впечатлением от шоу.

[Карен Ролфини-Бекенштейн, основательница лингвистической школы]:
«Это удивительно! Просто волшебно! Хореография, костюмы, танцы!»

[Маша Лоукс, бывшая танцовщица]:
«Я наслаждалась лёгкостью исполнения, тем, как они двигались. Они были лёгкие, как пушинки. Я сразу это заметила. Для меня это показатель профессионализма. Думаю, лёгкость, которую сегодня продемонстрировали выступающие, обеспечивают сильные мышцы и сильное сознание, это сочетание. Конечно, я собираюсь учить этому своих клиентов, окружающих меня людей».

Дебби Понтеландолсо пришла на концерт с отцом.

[Дебби Понтеландолсо, сотрудница музыкального факультета]:
«Такое представление не может не тронуть. Оно, без сомнения, тронет ваше сердце. Оно дарит радость, знакомит с культурой, в нем все прекрасно, абсолютно всё. Каждый раз, когда я прихожу, я немного плачу».

[Маша Лоукс, бывшая танцовщица]:
«Это лирика жизни, правда? Мы все дети природы, концерт возвращает нас к природе».

[Дебби Понтеландолсо, сотрудница музыкального факультета]:
«Уходишь отсюда лучшим человеком, чем был. Да! Вы ощутите себя так чудесно! И вы начнёте ценить жизнь».

Следующее выступление Shen Yun состоится в Санта-Барбаре, в Калифорнии, 24 марта.

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