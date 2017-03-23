Дроны-перехватчики защитят от беспилотников-нарушителей

Это – так называемый дрон-перехватчик. Он проходит испытания в калифорнийском посёлке Сан-Леандро. Здесь находится штаб-квартира компании, которая и создала этот аппарат.

Для чего он нужен — понятно уже из названия. Дрон «обучен» обнаруживать потенциально опасные беспилотники и захватывать их в плен, не повреждая.

Для этого аппарат оснастили системой компьютерного зрения. Она позволяет обнаружить дрон-злоумышленник, отличить его от других предметов, а потом прицелиться. После этого перехватчик выстреливает сетью, и нарушитель оказывается в ловушке. Остаётся только доставить его на землю.

[Гай Бар-Нахум, сотрудник компании Airspace Systems]:

«Мы, и правда, создали дрон-охотник, не так ли? И это так здорово. Он всё делает сам – без нашей помощи».

Технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов не стоят на месте. Но одновременно с их развитием перед властями многих стран встаёт вопрос: как защитить людей от возможных атак дронов? Именно поэтому калифорнийская компания и занялась разработкой перехватчика.

Такой аппарат поможет защитить воздушное пространство там, где нельзя сбивать дроны, несущие угрозу. Это аэропорты, спортивные стадионы и другие общественные места, а также – военные объекты.

Продавать дроны-перехватчики компания не планирует. Однако будет сдавать их в аренду в комплексе с услугами своих операторов и мобильного командного центра.