23 марта 2017

Британское правительство встало перед политической дилеммой

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Британцы хотят, чтобы правительство договорилось с ЕС о зоне свободной торговли. При этом, они поддерживают контроль передвижения и границ. Таковы данные недавно проведённого опроса. Однако в Брюсселе первое и второе считают единым целым. Эксперты говорят, что достичь компромисса в переговорах будет непросто.

[Джон Кёртис, исследователь из NatCen Social Research]:
«ЕС считает, что свобода торговли и передвижения идут рука об руку. Общественность так не считает. Для неё одно хорошо, а другое – плохо. Для правительства Великобритании это — политическая дилемма».

Британский премьер-министр Тереза Мэй активизирует статью 50 Лиссабонского договора 29 марта. С этого дня начнётся двухлетний переговорный процесс по выходу Британии из ЕС.

До настоящего времени европейские лидеры говорили, что Лондон сможет получить доступ к единому рынку только в том случае, если сохранит свободное передвижение рабочих.

Согласно опросу, 68% британцев выступают за отмену свободы передвижения. При этом, 88% хотят остаться на едином рынке.

Больше всего жители Туманного Альбиона недовольны наплывом трудовых мигрантов из более бедных европейских стран.

На улицах Лондона прохожие выражают надежду на максимально выгодное соглашение с Брюсселем.

[прохожий]:
«Контроль наших границ – это, наверное, самое главное. Мы и так покинем единый рынок, так что это пока приоритет. Надеюсь, мы добьёмся максимально выгодного соглашения и не будем раздражать друг друга в ходе переговоров».

[прохожая]:
«Я знаю немного, но, вроде бы, дела обстоят не очень. Но знаете, всё начинается уже на следующей неделе. Посмотрим, что будет, когда всё начнётся».

[прохожий]:
«Времена меняются. Мне кажется, люди устали, вот почему в США выбрали Дональда Трампа, почему «брексит» поддержало так много людей. Мы должны привыкнуть к переменам».

Исследование проводили с начала февраля по начало марта этого года. В нём приняло участие почти 1200 британцев, которые на референдуме поддержали «брексит», и — столько же проголосовавших против.

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