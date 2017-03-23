Красный Крест: у мира есть 3 месяца, чтобы спасти от голода Сомали и Йемен

[Доминик Стиллхарт, исполнительный директор МККК]:

«Это не банальный случай. 20 миллионов человек перед лицом голода – не то, с чем мы сталкиваемся каждый день, нам действительно нужно действовать прямо сейчас. И если мы это сделаем, особенно в Йемене и Сомали, — голод можно будет предотвратить».

Всего три месяца есть у мирового сообщества, чтобы спасти от неминуемого голода миллионы жителей Йемена, Сомали, Южного Судана и Нигерии. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста.

В этих регионах засуха губит урожай, а военные конфликты блокируют доставку гуманитарной помощи.

К слову, по данным Красного Креста, в Йемене ежедневно умирает в среднем 20 человек – от болезней либо от ран. А в Сомали плюс ко всему начала распространяться холера, которая особенно опасна для детей.

[Доминик Стиллхарт, исполнительный директор МККК]:

«Сейчас это как ураган: затянувшийся военный конфликт усугубляется стихийными бедствиями, в Африканском Роге это – засуха. И всё это привело к нынешнему положению».

Шесть лет назад голод в Восточной Африке уже унёс сотни тысяч жизней. И сейчас ситуация может повториться, если не будет быстрой реакции.

[Доминик Стиллхарт, исполнительный директор МККК]:

«Нужно усвоить уроки 2011 года, когда реакция была слишком медленной и незначительной, и в итоге 260 тысяч человек умерли от голода, больше половины из них – дети до 5 лет. Так что нужно действовать прямо сейчас».

Для гуманитарных операций в Йемене, Сомали, Нигерии и Южном Судане Международный комитет Красного Креста в этом году запросил у международных доноров 400 миллионов долларов. Пока удалось собрать лишь четверть этой суммы.

Напомним, ООН ранее запросила для помощи этим странам сумму в 5 миллиардов 600 миллионов долларов.