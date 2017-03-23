Теракт в Лондоне: мужчина на автомобиле давил прохожих

22 марта около трёх дня по местному времени в центре Лондона был совершён теракт. Злоумышленник на автомобиле давил прохожих на Вестминстерском мосту. Затем он врезался в ограду здания Парламента, выскочил из машины с ножом и попытался попасть на территорию. Дорогу ему преградил безоружный полицейский, который позже скончался от полученных ранений. Нападавшего застрелил подоспевший на место наряд полиции.

В общей сложности погибло пять человек, включая самого злоумышленника и одного полицейского. Ранения получили около 40 человек. Несколько из них — в критическом состоянии.

Один из очевидцев рассказал, что, идя по мосту, услышал громкий звук.

[Роб Лион, очевидец атаки]:

«Я как раз проходил мимо группы китайских туристов, которые делали селфи на фоне Биг-Бена, мы разговаривали о том, что планируем делать в Лондоне следующие два дня. Потом я услышал громкий скрип. Как будто колесо скрежетало о бордюр. Потом увидел машину, которая неслась по тротуару, она ехала очень быстро. Я видел, что она сбила людей. Со мной был Джеймс. Он закричал: «С дороги!» Всё произошло так быстро. Я отпрыгнул влево. К счастью, машина меня не зацепила. Я посмотрел вокруг и увидел раненых и погибших. Я был в шоке».

Личность нападавшего уже установлена. Однако имя не обнародовали. При этом, пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Напомним, за прошлогодние теракты в Ницце и Берлине, когда прохожих также давили на автомобиле, ответственность взяло «Исламское государство» — группировка, запрещённая в России и многих других странах.

Вечером в среду премьер-министр Тереза Мэй провела экстренное совещание, после чего выступила перед прессой. Она выразила соболезнования семьям раненых и погибших и похвалила полицейских за мужество.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Наши мысли и молитвы — с теми, кто пострадал, с жертвами и их семьями и друзьями, которые уже не дождутся дома своих близких».

Она также отметила, что уровень террористической угрозы в стране «значительный». Это означает, что вероятность новых терактов очень высока.

Мэр Лондона также отметил храбрость полицейских.

[Садик Хан, мэр Лондона]:

«Я хочу от имени лондонцев поблагодарить полицейских и экстренные службы, которые проявили огромное мужество в исключительно сложной ситуации».

В знак солидарности на Эйфелевой башне в Париже потушили огни. А в Тель-Авиве на одном из правительственных зданий появился огромный британский флаг.