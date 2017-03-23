Волонтёры в Венесуэле кормят голодающих

[житель Каракаса]:

«Я ничего не ел и чувствую себя очень плохо. Ты просто ходишь туда-сюда как зомби и чувствуешь себя ужасно из-за голода. Кажется, будто мы хотим съесть друг друга. Вы знаете, какая у нас ситуация. Мы живём при такой системе, когда не знаешь, что происходит сейчас и что будет дальше».

Десятки венесуэльцев, в том числе дети, выстраиваются в очередь на одной из улиц Каракаса. Волонтёры привезли еду и одежду для голодающих людей. Получив суп и лепёшку, и дети, и взрослые тут же начинают есть.

А эти люди пытаются найти для себя еду в пищевых отходах, выброшенных на улицу. Многие из них — работающие, но мизерных зарплат не хватает на продукты.

[житель Каракаса]:

«Мне платят оклад – это минимальная заработная плата, но её недостаточно. Дело даже не в минимальной зарплате, а в том, что её не хватает на продукты, которые продают с наценкой».

Венесуэла охвачена тяжёлым экономическим кризисом уже четвёртый год. Положение усугубилось после падения мировых цен на нефть. Некоторые местные предприниматели стараются помочь нуждающимся.

[Диего Прада, основатель благотворительной организации]:

«Мы делаем это потому, каждый день видим на улицах Каракаса и во всей Венесуэле людей, которые едят отбросы. И это не только бездомные. Среди них и те, кто работает, но не может купить еды».

Свой вклад в благотворительность вносят и рестораны. Некоторые из них бесплатно готовят еду для домов престарелых и детских больниц, где также голодают.

[Луис Эрнандес, шеф-повар]:

«Людям достаётся лишь немного зерна или риса и очень мало фруктов и овощей. Это плохо сбалансированная диета, и мы пытаемся обеспечить их хотя бы одним питательным блюдом в день, таким как суп». [мать больного лейкемией]:

«Моему сыну нужно есть каждый день, и должен быть суп. Он постоянно находится в больнице, поэтому ежедневно получает свою порцию. Это меня успокаивает, потому что он хотя бы правильно питается».

По данным социологического исследования венесуэльских университетов, 93% жителей страны не хватает денег на продукты, 74% людей похудели в прошлом году примерно на восемь килограммов.

Критики говорят: к экономическому краху Венесуэлу привели 18 лет социалистического правления. Однако президент Николас Мадуро утверждает, что против него ведут так называемую экономическую войну оппозиционные лидеры и власти США.