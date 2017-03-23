Фермер изобретает доску для сёрфинга из лемонграсса

Вряд ли кто-то ещё пытался делать доски для сёрфинга из такого растения. Но она считает его ценным материалом.
[Меган МакДугалл, фермер]:
«Доска для сёрфинга из лемонграсса — это суперлёгкое и суперпрочное изделие. Растение используется и снаружи, и внутри».
Полая структура стеблей позволяет создать материал, похожий на пенопласт. При этом высушенное и спрессованное растение не пропускает воду. Если у фермера получится сделать качественную доску из лемонграсса – это будет недорогая и экологически чистая вещь.
Местные производители считают, что такие изделия могли бы успешно конкурировать с дешёвыми досками из Азии.
Ещё один энтузиаст – сёрфингист Адам Болдуин. Он делает доски из переработанных отходов.
[Адам Болдуин, сёрфингист]:
«То, что я могу взять какую-то вещь и превратить во что-то полезное, — всегда лучше, чем если бы она валялась на свалке».
Местные умельцы надеются, что серфингисты оценят их идеи и отдадут предпочтение экологически чистым доскам.