23 марта 2017

Фермер изобретает доску для сёрфинга из лемонграсса

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Это мини-прототипы досок для сёрфинга. Они проходят испытания на побережье австралийского города Голд-Кост. Большие волны – пока не их стихия. Но есть надежда, что хотя бы один из них обретёт будущее. Эти прототипы создаёт из лемонграсса местный фермер Меган МакДугалл.

Вряд ли кто-то ещё пытался делать доски для сёрфинга из такого растения. Но она считает его ценным материалом.

[Меган МакДугалл, фермер]:
«Доска для сёрфинга из лемонграсса — это суперлёгкое и суперпрочное изделие. Растение используется и снаружи, и внутри».

Полая структура стеблей позволяет создать материал, похожий на пенопласт. При этом высушенное и спрессованное растение не пропускает воду. Если у фермера получится сделать качественную доску из лемонграсса – это будет недорогая и экологически чистая вещь.

Местные производители считают, что такие изделия могли бы успешно конкурировать с дешёвыми досками из Азии.

Ещё один энтузиаст – сёрфингист Адам Болдуин. Он делает доски из переработанных отходов.

[Адам Болдуин, сёрфингист]:
«То, что я могу взять какую-то вещь и превратить во что-то полезное, — всегда лучше, чем если бы она валялась на свалке».

Местные умельцы надеются, что серфингисты оценят их идеи и отдадут предпочтение экологически чистым доскам.

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