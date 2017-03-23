Льда в Северном Ледовитом океане стало рекордно мало

Северный Ледовитый океан теряет свой ледяной покров. Как сообщили американские и европейские учёные, этой зимой его площадь сократилась до рекордного минимума. По их мнению, это результат долгосрочных последствий глобального потепления.

Площадь арктического льда достигает своего годового максимума в феврале или марте после глубокого промерзания за время зимней полярной темноты. До минимума площадь ледяного покрова сокращается в сентябре, в конце непродолжительного арктического лета.

В этом году максимума площадь достигла 7 марта. И она стала рекордно маленькой за последние 38 лет наблюдений со спутника.

В этот день льдом было покрыто 14 миллионов 420 тысяч квадратных километров океана. Это на 97 тысяч квадратных километров меньше, чем предыдущий рекордно маленький максимум. Он был зафиксирован 25 февраля 2015 года.

В последние десятилетия процесс сокращения ледяного покрова на Северном полюсе стал одним из самых ярких показателей изменения климата.

В другой части мира, на Южном полюсе, летом прошлого года также была зафиксирована рекордно маленькая площадь ледяного покрова океана вокруг Антарктиды.