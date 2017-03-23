Японская мода делает упор на таланты из Азии

В столице Японии проходит Неделя моды Amazon. И главная её тема — «Азиатская мода встречается с Токио».

Свои коллекции уже продемонстрировала половина из более чем 50 дизайнеров, включая иностранных. Особое внимание — к талантам из таких стран, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

Тайский дизайнер говорит, что использовала в своих нарядах традиционные для её страны ткани. Она также поблагодарила за возможность впервые показать свои работы на крупном подиуме.

[Линда Чаренлаб, основательница бренда LaLaLove]:

«Они дают шанс Азии встретиться с Токио, дают нам шанс исследовать коллекции. Для нас представить свои работы на Неделе моды в Токио — это очень хорошая возможность».

Известный вьетнамский дизайнер Нгуен Конг Три привозит свою коллекцию в Токио уже во второй раз. Главная особенность этих нарядов – яркая цветочная вышивка

[Нгуен Конг Три, дизайнер из Вьетнама]:

«Я уже второй раз провожу модное шоу в Японии. Я хотел бы сделать больше и думаю, как развивать бизнес здесь».

Неделя моды Amazon в Токио будет продолжаться до 26 марта.