Шоу Shen Yun растрогало зрителей танцами и музыкой

[Джессика Санчес, банковский служащий]:

«Волшебно — вот как можно это описать, включая и музыку, и визуальные эффекты. Такое редко увидишь».

[Маршалл Норрис Брюер, музыкант]:

«Я музыкант. Играю на гитаре и пианино почти 20 лет. Мне понравились танцы, особенно — с барабанами, и ещё один — с жёлтыми цветами. Потрясающе. А сольные номера, где музыканты играли на эрху, были просто феноменальными. Никогда такого раньше не видел. Мне очень понравилось».