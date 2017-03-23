Шоу Shen Yun растрогало зрителей танцами и музыкой

[Джессика Санчес, банковский служащий]:
«Волшебно — вот как можно это описать, включая и музыку, и визуальные эффекты. Такое редко увидишь».
[Маршалл Норрис Брюер, музыкант]:
«Я музыкант. Играю на гитаре и пианино почти 20 лет. Мне понравились танцы, особенно — с барабанами, и ещё один — с жёлтыми цветами. Потрясающе. А сольные номера, где музыканты играли на эрху, были просто феноменальными. Никогда такого раньше не видел. Мне очень понравилось».
Сёстры Санчес говорят: шоу вызвало в них всю палитру эмоций.
[Джессика Санчес, банковский служащий]:
«Это шоу превзошло все другие. Оно заставило нас и смеяться, и плакать, и задуматься. Ещё стало интересно, откуда появилась эта труппа, и захотелось узнать больше о культуре».
[Джейд Санчес, банковский служащий]:
«Мне показалось, что самым эмоциональным был номер о сироте. Я посмотрела на сестру и спросила: «Ты что, плачешь?» И она ответила: «Да». То есть мы все были тронуты».
Следующими городами, где выступит труппа Shen Yun, станут Меса в Аризоне и Санта-Барбара в Калифорнии.