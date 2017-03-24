В Австралии школьников учат, как стать лидером

Семь часов утра. 45 австралийских подростков завтракают в «Школе лидеров» в штате Виктория. Они приехали сюда из разных учебных заведений страны и проведут здесь больше двух месяцев.

За это время школьники научатся жить дружно. Им предстоит лучше понять, что такое терпимость, уравновешенность и умение работать в команде.

[Абас Хасани, участник проекта «Школа лидеров»]:

«Мы знакомы всего неделю просто как сорок пять ребят. Но мы уже лучшие друзья, и все любят друг друга». [Чарли Шихан, участница проекта «Школа лидеров»]:

«Это здорово. Для меня с моими недостатками это — испытание. Но мне нравится проходить его».

Участники проекта учатся строительству, гребле на каноэ и другим навыкам. Для многих жизнь на природе непривычна. К тому же здесь не пользуются смартфонами и не «сидят» в социальных сетях.

[Макс Данстон, участник проекта «Школа лидеров»]:

«Ну, меня это не слишком заботит. Хорошо, когда рядом есть ещё сорок четыре человека. Так что можно общаться и узнавать лучше друг друга. По соцсетям не скучаю».

Идея воспитания подростков в суровых условиях зародилась ещё в 90-е годы в школе Джилонг. В ней когда-то учился и британский принц Чарльз.

Пройдя обучение в «Школе лидеров», многие принимают ближе к сердцу проблемы других людей.

[Робин Фрэнсис, директор кампуса «Сноуи-Ривер»]:

«Наши выпускники создавали в своих городах проекты помощи инвалидам или бездомным. Мы ошибаемся, говоря, что подростки думают только о себе. Надо дать им возможность сделать что-то для других, и вы увидите свет в их глазах. Ведь они просто чудо».

«Школа лидеров» пока может принимать только небольшое число учащихся. Однако в ближайшие месяцы власти штата Виктория должны одобрить открытие ещё нескольких таких учреждений.