Банановая отрасль Колумбии надеется увеличить экспорт

Производители бананов в Колумбии надеются увеличить объёмы поставок в Европу. Об этом сказал глава национальной ассоциации банановой отрасли.

Эта латиноамериканская страна — четвёртый крупнейший экспортёр этих плодов. И банановая индустрия пытается дистанцироваться от колумбийского кровавого прошлого.

[Хуан Камило Рестрепо, глава Ассоциации производителей бананов]:

«(В прошлом году) мы заработали 811 миллионов долларов, эта цифра нас мотивирует. Надеемся, что в 2017, благодаря хорошему обменному курсу с одной стороны и хорошему урожаю — с другой, мы сможем объявить этот год годом банана».

Гражданская война в Колумбии продолжалась более 50 лет с 1964 по 2016 годы. Она велась между правительством и военизированными группами и партизанами левой группировки ФАРК. За это время погибло более 220 тысяч человек. Не обошли стороной боевые действия и фермерские хозяйства, включая и банановые плантации.

Теперь же, после подписания в прошлом году мирного соглашения, отрасль надеется на бОльшую стабильность.

Ранее правозащитные группы обвиняли фермеров в том, что те подкупали боевиков для убийства лидеров профсоюзов и борьбы за сферы влияния. Это портило репутацию колумбийских производителей и сокращало иностранные заказы.

[Виктор Хулио Валенсия, производитель бананов]:

«В стране велись боевые действия, были убийства, трудности, но не до такой степени, чтобы говорить, что бананы запачканы кровью. Нет, как можно так думать?»

Производители говорят: теперь нанимают бывших боевиков разве что в качестве работников на плантациях.