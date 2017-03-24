Ливия отправила обратно в Нигерию ещё 162 мигранта

[Гомаа Бин Хассан, Международная организация по миграции]:

«162 мигрантам из Нигерии сегодня помогут добровольно вернуться в их страну».

Из Ливии к себе домой в Нигерию отправляется партия нелегальных мигрантов –162 человека. Делают они это в рамках так называемой программы «добровольного возвращения». Её власти Ливии финансируют совместно с Международной федерацией по миграции.

Из аэропорта в Триполи для мигрантов организован чартерный рейс. Перед ним проводят медицинские проверки. Нигерийцам, которые согласились вернуться домой добровольно, также предоставляют материальную помощь, включая одежду и обувь.

[мигрантка из Нигерии]:

«Меня зовут Меси, я из Нигерии. Я очень счастлив, что возвращаюсь в свою страну. Очень взволнован. Столько радости. Я возвращаюсь в свою Нигерию».

С декабря из Ливии было депортировано около 1000 нелегальных мигрантов. При этом тысячи человек продолжают использовать страну как перевалочный пункт на пути в Европу через Средиземное море.

С начала этого года уже 16 тысяч человек были спасены в море и доставлены в Италию после того, как ливийские незаконные перевозчики отправили их в плавание на ненадёжных лодках. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.