Названо имя человека, совершившего теракт в Лондоне

Британская полиция назвала имя мужчины, который убил трёх человек перед зданием парламента, после чего был застрелен полицией. Это уроженец графства Кент Халид Масуд, который ранее попадал под наблюдение МИ5 по подозрению в связях с международными террористами.

В четверг группировка «Исламское государство», запрещённая в России и многих других странах, взяла на себя ответственность за теракт. Однако в заявлении боевиков имя Масуда не прозвучало. Таким образом, пока неизвестно, был ли британец напрямую связал с ИГИЛ.

По данным полиции, 52-летний Халид Масуд родился в графстве Кент на юго-западе Англии. В последнее время жил в графстве Уэст-Мидлендс в центре страны.

В среду мужчина на большой скорости проехал по Вестминстерскому мосту, сбивая пешеходов. После этого его машина врезалась в ограждение парламента. Масуд, вооружённый ножом, проник на территорию правительственных зданий и напал на безоружного полицейского, который преградил ему путь. Позже злоумышленника застрелил подоспевший на место полицейский наряд.

Погибло пять человек, включая самого нападавшего и полицейского. Среди них один американский турист. Около 40 человек были ранены, 29 из них находятся в больнице, семь в критическом состоянии. Среди пострадавших — граждане 11 стран, включая Францию, Румынию, Южную Корею, Германию и Польшу.

Полиция уже арестовала восемь человек. Их подозревают в участии в подготовке теракта. Также прошли обыски в Уэльсе, в городе Бирмингем и на востоке Лондона.

Атака произошла спустя год после теракта в Брюсселе, когда погибло 32 человека. Она также очень напомнила нападения во Франции и Германии, где автомобили врезались в толпы людей.

В четверг сотни людей собрались на Трафальгарской площади в Лондоне на вечер памяти со свечами. Среди них были участники движения «Я – мусульманин».

[Муддабир Халид, участник вечера памяти]:

«Мы пришли сюда в футболках с надписями «Я – мусульманин», чтобы люди увидели, что мы вместе с Лондоном, мы вместе с вами, мы с Западом, и что подобные атаки нацелены против любой нации, расы, культуры, религии. Мы с ними, мы не хотим, чтобы люди разъединялись, не хотим, чтобы был раскол». [Питер, участник вечера памяти]:

«На самом деле я живу в другой стране. Приехал сюда, чтобы выразить солидарность. Среди моих лучших друзей есть мусульмане. Немыслимо, что террористы поступают так во имя ислама. Это отвратительно».

Между тем, эксперты говорят, что ИГИЛ начало использовать тактику, из-за которой теперь очень сложно предотвратить нападения.

[Джонатан Вуд, эксперт по вопросам безопасности]:

«Подобные атаки в общественных местах или многолюдных местах очень сложно предотвратить, даже при самых оптимальных обстоятельствах. Вот почему в последнее время наблюдается переход от атак, направленных на символичные объекты, к нападениям на менее защищённые зоны, открытые места, где атаку может совершить любой».

Полиция продолжает расследование.