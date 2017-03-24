Во Франции появилось антикоррупционное агентство

Президент Франции Франсуа Олланд объявил о создании в Париже антикоррупционного агентства. На официальной церемонии присутствовали министр финансов Мишель Сапен и министр юстиции Жан-Жак Юрвоа.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Новое агентство будет взаимодействовать с разными администрациями, органами управления на местном уровне и частными компаниями, чтобы выявлять коррупционную деятельность».

По словам Олланда, такое агентство будет особенно актуально в связи с недавно разгоревшимися скандалами вокруг кандидатов в президенты Франции.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Создать такое агентство было необходимо. Особенно в свете последних событий. Очень важно, чтобы у французов вернулось доверие к процедурам, к внутренней работе учреждений, доверие к компаниям и доверие к чиновникам и правительственным учреждениям».

Так, в отношении кандидата от «Республиканцев» Франсуа Фийона началось расследование по обвинению в фиктивном трудоустройстве его родственников. Будучи депутатом, он якобы формально нанимал на должности помощников своих жену и детей и выплачивал им зарплаты из бюджетных средств.

С обвинениями в нарушении закона столкнулись и два других основных кандидата: лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Мы должны обеспечить, чтобы ошибки и слабости был выявлены, раскрыты и наказуемы. Вот как необходимо защищать Республику».

Выборы президента во Франции пройдут в два тура в апреле и мае этого года.