24 марта 2017

Белому медвежонку в зоопарке Мюнхена дали имя

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Полярный медвежонок со своей мамой неторопливо выходят на прогулку в открытый вольер Мюнхенского зоопарка. Сегодня у малышки особый день. Ей дали имя — Кинтана.

[Хельмут Керн, смотритель за животными]:
«Мы счастливы, что нашли имя. Потому что в этом возрасте медведи уже на него реагируют. И мы довольны этим именем. Это было не так просто с буквой «Q»».

По правилам зоопарка, все животные, родившиеся в прошлом году, должны носить имена, начинающиеся с буквы «Q». Посетители на сайте зоопарка отдали предпочтения именам Куини и Кинтана. Из них и выбрали одно.

Медвежонок родился в ноябре прошлого года. Похоже, он не особо реагирует на повышенное внимание. Ему больше по душе праздничные лакомства: мороженое и большой крендель. А ещё очень интересно исследовать всё новое.

[Хельмут Керн, смотритель за животными]:
«Она родилась тут в зоопарке и становится всё более независимой, уже отходит от мамы, постоянно исследует открытый вольер, постоянно открывает для себя новые вещи. Она принимает участие в кормлении, потому что всё пробует: от дынь и салата до моркови. Это отлично».

Напомним, после неожиданной смерти 4-месячного медвежонка Фрица в зоопарке Берлина две недели назад, Кинтана осталась единственным детёнышем полярного медведя в немецких зверинцах.

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