Старейший документ о евреях Нового Света вернулся в Мексику. Он пропал из Национального архива страны 75 лет назад.

Это рукопись 1595 года с автобиографией Луиса де Карвахаля. Документ считается важным артефактом, рассказывающим о жизни евреев на американском континенте.

[Диего Прьето, директор Национального музея антропологии]:

«Это три рукописи, созданные во время колониального периода. В них написано об инквизиторском процессе, который вёлся в конце XVI века в отношении семьи Луиса Карвахаля. Её обвинили в исповедании иудейства».

Впервые после пропажи документ заметили на аукционе в Нью-Йорке в 2015 году. Позже мексиканские власти передали рукопись на хранение музею Исторического общества Нью-Йорка. Теперь она вернулась в Мексику.

[Диего Прьето, директор Национального музея антропологии]:

«Эти экспонаты будут выставлены в Музее памяти и толерантности. Они напомнят о важности того, что в нашей стране живут евреи, а также – о важности стремления к толерантности и концепции мультикультурности Мексики».

Луис де Карвахаль родился в Португалии в семье евреев, принявших католичество. Служил испанской короне. В 1579 году он получил должность губернатора Нового королевства Леон в Мексике. Позже на него донесли инквизиции, обвинив в тайном исповедании иудаизма. В 1590 году Луиса де Карвахаля отправили в тюрьму. Там он и начал писать о еврейской вере, правда, под псевдонимом.

По словам специалистов, рукопись сохранилась очень хорошо, несмотря на 400-летний возраст.