24 марта 2017

Shen Yun вдохновил зрителей в Месе посланием милосердия и доброты

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Нью-йоркская труппа Shen Yun Performing Arts 21 марта начала серию выступлений в американском городе Меса, штат Аризона.

Билеты были распроданы за месяц до шоу.

Концерт посетила певица Дебби Вест Кун. Она была тронута до слёз.

[Дебби Вест Кун, певица]:
«Песня была настолько трогательной. Я подумала: «Ого, эти люди… Я вас люблю». Я также полюбила Китай и людей там».

Кун отметила и послание шоу, которое заключается в доброте и милосердии.

[Дебби Вест Кун, певица]:
«Это откликается в моём сердце, а также в сердцах всех, кого я знаю. Мне кажется, нам всем нужны любовь и милосердие. Мы все дети одного Бога, нам нужно отказываться от зла. Нужно объединиться, быть едиными и сердцами, и душой, и стараться идти к божественному. Стремиться. Просто любить друг друга. И шоу всё это показывает».

Её также впечатлили костюмы, декорации и живой оркестр.

[Дебби Вест Кун, певица]:
«Всё очень сдержанно, чисто и очень жизнеутверждающе. Это меня и вдохновило, и тронуло, и я узнала кое-что новое, так что спасибо. В следующем году вернусь. Не хочу его пропустить».

Следующие остановки Shen Yun сделает в городах Санта-Барбара в Калифорнии и Берлингтон в Вермонте.

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