Shen Yun вдохновил зрителей в Месе посланием милосердия и доброты

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Нью-йоркская труппа Shen Yun Performing Arts 21 марта начала серию выступлений в американском городе Меса, штат Аризона.
Билеты были распроданы за месяц до шоу.
Концерт посетила певица Дебби Вест Кун. Она была тронута до слёз.
Кун отметила и послание шоу, которое заключается в доброте и милосердии.
Её также впечатлили костюмы, декорации и живой оркестр.
Следующие остановки Shen Yun сделает в городах Санта-Барбара в Калифорнии и Берлингтон в Вермонте.