Из старых телевизоров делают ульи

Через много лет после того, как их экраны потухли навсегда, эти старые телевизоры обретают вторую жизнь.

Жительница австралийского города Джимбумба в Квинсленде решила поддержать движение по созданию пасек в городах. Луиза Косгроув делает из ретро-телевизоров ульи. Но у неё нет цели получить мёд, ведь местные пчёлы меньше обычных, почти не жалятся и сладкое лакомство не производят.

Она абсолютно бескорыстно делает эти мини-отели для крылатых постояльцев.

[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:

«Это занимательные, абсолютно прекрасные и очаровательные маленькие насекомые».

Это «богатство» оставил Луизе муж дочери. Телевизоров было 100. Женщине пришлось подойти к идее утилизации креативно.

[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:

«Процесс очень интересный, я всегда чувствовала в себе художественный вкус».

Чтобы сделать улей из большого телевизора, Луизе нужно где-то полдня. Использует она дерево и другие натуральные материалы, которые находит неподалёку.

[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:

«Эти телевизоры очень подходят, потому что в них отличная вентиляция. Внутри подходящие материалы. Я стараюсь делать всё правильно».

Города растут, и пчёлы находят все меньше подходящих мест для своих гнёзд. Эксперты говорят, что в Австралии от урбанизации страдает около 2000 местных видов пчёл.

[Том Смит, эколог]:

«Им нужны цветы, которые распускаются в разное время года. То есть нам нужно высаживать разные виды цветов, чтобы обеспечить насекомым пыльцу и нектар круглый год».

Экологи также говорят, что защитить пчёл можно, если сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве.