Из старых телевизоров делают ульи

Жительница австралийского города Джимбумба в Квинсленде решила поддержать движение по созданию пасек в городах. Луиза Косгроув делает из ретро-телевизоров ульи. Но у неё нет цели получить мёд, ведь местные пчёлы меньше обычных, почти не жалятся и сладкое лакомство не производят.
Она абсолютно бескорыстно делает эти мини-отели для крылатых постояльцев.
[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:
«Это занимательные, абсолютно прекрасные и очаровательные маленькие насекомые».
Это «богатство» оставил Луизе муж дочери. Телевизоров было 100. Женщине пришлось подойти к идее утилизации креативно.
[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:
«Процесс очень интересный, я всегда чувствовала в себе художественный вкус».
Чтобы сделать улей из большого телевизора, Луизе нужно где-то полдня. Использует она дерево и другие натуральные материалы, которые находит неподалёку.
[Луиза Косгроув, жительница города Джимбумба]:
«Эти телевизоры очень подходят, потому что в них отличная вентиляция. Внутри подходящие материалы. Я стараюсь делать всё правильно».
Города растут, и пчёлы находят все меньше подходящих мест для своих гнёзд. Эксперты говорят, что в Австралии от урбанизации страдает около 2000 местных видов пчёл.
[Том Смит, эколог]:
«Им нужны цветы, которые распускаются в разное время года. То есть нам нужно высаживать разные виды цветов, чтобы обеспечить насекомым пыльцу и нектар круглый год».
Экологи также говорят, что защитить пчёл можно, если сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве.