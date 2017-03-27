Индийские модельеры помогают возродить ручное ткачество

[Гаутам Гупта, модельер]:

«Думаю, сейчас очень подходящее время для создания чего-то нового в моде, и благодаря этому произойдут настоящие изменения. Тогда мы и увидим масштабное возрождение изделий ручного ткачества из Индии по всему миру».

Лучшие индийские дизайнеры подготовили к модному показу в Индии наряды из текстиля ручной работы. Шёлковые сари и блузы, хлопковые костюмы – для всех изделий выбраны ткани, созданные на ручных станках. Такие наряды становятся всё популярнее среди индийских модниц. А это, в свою очередь, помогает возрождению традиционного ремесла.

На показ моды в этом сезоне дизайнеры пригласили и самих ткачей. Так мастера смогли увидеть, что получается из их продукции.

[работник ткацкой фабрики]:

«Обычно мы не видим, куда отправляются наши ткани, что из них делают, но здесь мы увидели конечный продукт. Это предстало прямо перед глазами и просто поразило меня. Теперь мы все счастливы».

Производители тканей ручной работы говорят: процесс создания их продукции более экологичный, чем на современных предприятиях.

[Узрамма, основательница компании Malkha India]:

«Мы используем кинетическую энергию для производства очень большого объёма тканей, особенно хлопчатобумажной. Такого нет больше нигде в мире, и это самая лучшая технология».

В настоящее время Индия – один из крупнейших в мире производителей текстильной продукции. Также растёт и экспорт изделий ручной работы. Они пользуются большим спросом в США, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратах.

Ну а индийские мастера надеются, что правительство будет больше поддерживать их ремесло. Тогда ручное ткачество перестанет считаться в Индии исчезающим искусством.