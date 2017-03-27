В Египте 56 человек признали виновными в крушении судна с мигрантами

Суд в Египте приговорил к длительным тюремным срокам 56 человек, признанных виновными по делу о крушении судна с мигрантами.

Инцидент произошел 21 сентября прошлого года. Погибло 203 человека. Лишь 169 удалось спасти. Происшествие стало одним из самых смертоносных с участием мигрантов в Средиземном море.

По данным следствия, незаконные перевозчики ни один год свозили беженцев на побережье из разных провинций Египта. Такие услуги стоили около 2 тысяч долларов. Потом людей отправили к берегам Италии на перегруженной лодке. Судно затонуло у египетских берегов.

Оправдательный приговор вынесли лишь одной обвиняемой. Остальным 56 дали от 7 до 14 лет тюрьмы.

У здания суда собрались родственники подсудимых. Уверяют в их невиновности.

[Мортада Гавиш, отец подсудимого]:

«Моему сыну 18 лет, и он последние полгода провёл в заключении по этому делу. Да, оно крупное, но он невиновен, он ничего не сделал. В этом деле 57 обвиняемых, но я скажу вам, что более 50 из них не имеют к нему никакого отношения. Да, лодка затонула рядом с Рашидом, но это не значит, что власти могут обвинять в Рашиде всех подряд». [Ом Мохамед, тётя подсудимого]:

«Эта лодка, что, – просто появилась из ниоткуда, или же всё-таки прошла через береговую охрану? Она прошла. Так почему не обвинили никого из охраны, а просто пришли к людям домой и забрали их?»

Напомним, спустя месяц после смертоносного крушения парламент Египта принял закон о присуждении тюремных сроков и штрафов людям, виновным в незаконной транспортировке мигрантов, включая выступающих в роли посредников.