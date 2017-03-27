В Болгарии на выборах победила прозападная партия ГЕРБ

[Бойко Борисов, лидер партии ГЕРБ]:
«Мы действовали порядочно, уйдя в отставку (в ноябре). Теперь нас поддержали, и это абсолютный показатель того, что партия ГЕРБ должна возглавить правительство».
По предварительным данным, ГЕРБ получила около 32% голосов. Социалистическая партия – приблизительно 28%.
[Бойко Борисов, лидер партии ГЕРБ]:
«Я надеюсь, правительство будет сформировано быстро в результате спокойных переговоров. Это правительство должно оправдать ожидания людей дома и за границей».
Лидер Социалистической партии Корнелия Нинова фактически признала своё поражение.
[Корнелия Нинова, лидер Социалистической партии Болгарии]:
«Если ГЕРБ пригласит нас в коалицию, мы не присоединимся. В политике есть принципы, в ходе кампаний мы всегда отмечали, что наши программы диаметрально противоположные».
При этом она сказала, что готова сформировать правительство, если это не удастся сделать правоцентристам.
[Корнелия Нинова, лидер Социалистической партии Болгарии]:
«Если ГЕРБ не сможет сформировать правительство, то мандат перейдёт к нам. Тогда мы попытаемся сформировать правительство Болгарии ради стабильности в преддверии президентских выборов».
Ещё до выборов Борисов говорил, что коалиция возможна с партией «Объединённые патриоты». Она заняла третье место, набрав от 8 до 9% голосов.
В общей сложности в выборах принимало участие 11 партий, 9 коалиций и 9 независимых кандидатов.