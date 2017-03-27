Язык цветов: тайна посланий императрицы на выставке

Тайный язык цветов раскрывает выставка в Государственном историческом музее в Москве. Передавать скрытые послания с помощью растений в России стало популярным в начале XIX века.

Законодательницей мод была императрица Александра Федоровна.

Каждый при дворе знал: её любимый цветок – белая роза. Символ чистоты и невинности. Им императрица украсила себя во время венчания. Между тем на свадебном платье были вышиты луговые цветы — кукушкины слёзки. Они же изображены на одной из личных зарисовок императрицы.

[Ксения Савицкая, куратор выставки]:

«Если белая роза – публичный цветок, то кукушкины слезки – скрытое, исключительно для определенного круга людей. Они были связаны с семейственностью, семейной сплоченностью и дружбой. Часто в письмах она посылала с письмом травинки кукушкиных слезок как знак семейного единения».

Один из самых ценных экспонатов – ландыш, засушенный для этой открытки 200 лет назад. 18-летняя принцесса Шарлотта — так до замужества звали императрицу — была ещё невестой. Весенний цветок ландыш – символ пробуждения чувств.

[Ксения Савицкая, куратор выставки]:

«Такие вещи практически не выставляются. Это очень хрупкий материал. Но этот цветок из личных бумаг. Скорее всего, был сорван ею и засушен ею».

Язык цветов уходит корнями во времена античности. Роза ассоциировалась с Афродитой, лавровый венок — с Аполлоном. В XIX веке мода на зашифрованные послания и обилие рукодельных вещей появилась неслучайно.

[Ксения Савицкая, куратор выставки]:

«Выражение чувств становится более скрытным, чем в XVIII веке. Уходит та фривольность и куртуазность. Переосмыслилось положение женщины. Женщина стала хранительницей очага, домашнего быта. Женщина в принципе не могла ничего подарить, за исключением того, что она создавала иглой или пером. Это считалось неприличным».

Выставка продлится до начала апреля.