Язык цветов: тайна посланий императрицы на выставке

Законодательницей мод была императрица Александра Федоровна.
Каждый при дворе знал: её любимый цветок – белая роза. Символ чистоты и невинности. Им императрица украсила себя во время венчания. Между тем на свадебном платье были вышиты луговые цветы — кукушкины слёзки. Они же изображены на одной из личных зарисовок императрицы.
[Ксения Савицкая, куратор выставки]:
«Если белая роза – публичный цветок, то кукушкины слезки – скрытое, исключительно для определенного круга людей. Они были связаны с семейственностью, семейной сплоченностью и дружбой. Часто в письмах она посылала с письмом травинки кукушкиных слезок как знак семейного единения».
Один из самых ценных экспонатов – ландыш, засушенный для этой открытки 200 лет назад. 18-летняя принцесса Шарлотта — так до замужества звали императрицу — была ещё невестой. Весенний цветок ландыш – символ пробуждения чувств.
[Ксения Савицкая, куратор выставки]:
«Такие вещи практически не выставляются. Это очень хрупкий материал. Но этот цветок из личных бумаг. Скорее всего, был сорван ею и засушен ею».
Язык цветов уходит корнями во времена античности. Роза ассоциировалась с Афродитой, лавровый венок — с Аполлоном. В XIX веке мода на зашифрованные послания и обилие рукодельных вещей появилась неслучайно.
[Ксения Савицкая, куратор выставки]:
«Выражение чувств становится более скрытным, чем в XVIII веке. Уходит та фривольность и куртуазность. Переосмыслилось положение женщины. Женщина стала хранительницей очага, домашнего быта. Женщина в принципе не могла ничего подарить, за исключением того, что она создавала иглой или пером. Это считалось неприличным».
Выставка продлится до начала апреля.