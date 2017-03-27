Пострадавшим детям-альбиносам из Танзании помогут в США

Четверо детей и подростков с альбинизмом прибыли в Нью-Йорк из Танзании для протезирования. Все они пострадали в результате нападений, которые совершают на альбиносов в Африке. У детей изувечены конечности, у одного подростка пытались вырвать язык и зубы.

В США пострадавших принимает Глобальный фонд медицинской помощи.

[Элисса Монтани, глава Глобального фонда медицинской помощи]:

«Почти 20 лет мы помогаем детям, которые наступили на мину, пострадали от взрыва либо выстрела снайпера, от цунами, тайфуна или болезни. Но такое преднамеренное нанесение увечья — это трудно понять. Это просто ошеломляет».

В Танзании люди-альбиносы постоянно — в опасности. Их считают существами, которые приносят несчастье. При этом распространяется суеверие, согласно которому части тела альбиносов помогают лечить болезни. Именно поэтому на них нападают, отрезают конечности и потом используют в колдовских ритуалах.

Танзанийские дети и подростки с альбинизмом учатся в школе-интернате и живут в так называемых безопасных домах. Они редко появляются на людях, потому что боятся насилия.

[Эстер Руэла, социальный работник]:

«Вы видите, что все они пострадали, душевная травма всё ещё не зарубцевалась. Они по-прежнему чувствуют незащищённость. Поэтому они не могут выйти в город в одиночестве. Их могу сопровождать я или их учителя, воспитатели, но не незнакомцы. Они никому не доверяют».

Эти танзанийцы уже приезжали в США два года назад. Тогда им также сделали протезы. Но теперь они подросли и нуждаются в новых.

[Элисса Монтани, глава Глобального фонда медицинской помощи]:

«В прошлый раз они приехали впервые и были очень робкими, глаз не поднимали. Думаю, из-за того, через что они прошли, им трудно доверять людям. Но к концу их пребывания здесь мы смогли это изменить, наши отношения стали очень тёплыми. Они поняли, что мы друзья».

Дети и подростки проведут около двух месяцев в одной из больниц Филадельфии, а затем вернутся на родину.

Альбинизм – это врождённое отсутствие пигмента меланина, который придаёт окраску коже, волосам и радужной оболочке глаз. Это явление наблюдается у одного человека на 20 тысяч. Особенно много альбиносов рождается в Африке. В некоторых странах их преследуют и дискриминируют. По данным ООН, с 2000 по 2015 годы в Танзании убили около 75 альбиносов.