Гонконг впервые возглавит женщина

В Гонконге начинается процесс передачи власти. Здесь избрали нового лидера. Пост руководителя администрации этого специального административного района КНР впервые займёт женщина.

Уходящий лидер Лян Чжэньин встретился со своим преемником Кэрри Лам. Как отмечается, последняя на выборах пользовалась поддержкой Пекина.

[Лян Чжэньин, уходящий руководитель администрации Гонконга]:

«Моя команда и я окажем избранному главе администрации максимальную поддержку. Мои коллеги будут тесно сотрудничать с представителями нового лидера, чтобы обеспечить спокойную передачу власти». [Кэрри Лам, избранный руководитель администрации Гонконга]:

«Я объяснила руководителю администрации свои приоритеты, указанные в программе. Первой задачей будет постараться объединить расколотое общество и улучшить кооперацию между исполнительной и законодательной ветвями власти».

Нового главу выбирала специальная коллегия, состоящая из 1200 членов. В поддержку Лам выступило 777 человек.

Эту комиссию многие гонконгцы считают пропекинской, а оппозиция говорит, что она полностью контролируется властями КНР. Именно эта избирательная система, которую местные жители назвали «фальшивой демократией», в 2014 году вызвала волну протестов под названием «Революция зонтиков». Она продолжалась 79 дней. Люди требовали введения прямых выборов.

В этот раз протестовать в Гонконге начали за день до голосования. Продемократические активисты ещё раз призвали к реформе избирательной системы.

[протестующий]:

«Какого бы не избрали кандидата, это не демократия. Это лишь выборы в узком кругу». [протестующая]:

«Если мы не выйдем, то надежды на введение свободных выборов нет. Даже если власти к нам не прислушаются, это всё равно шанс выразить свою позицию». [протестующая]:

«Несмотря на то, что я не могу голосовать, я всё ещё надеюсь, что выборы справедливые. Но они не беспристрастные. Пекин просто заставляет нас принять его выбор».

Нового лидера теперь формально должны утвердить в должности власти КНР. Инаугурация намечена на 1 июля.