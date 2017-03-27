Гонконг впервые возглавит женщина

Уходящий лидер Лян Чжэньин встретился со своим преемником Кэрри Лам. Как отмечается, последняя на выборах пользовалась поддержкой Пекина.
[Лян Чжэньин, уходящий руководитель администрации Гонконга]:
«Моя команда и я окажем избранному главе администрации максимальную поддержку. Мои коллеги будут тесно сотрудничать с представителями нового лидера, чтобы обеспечить спокойную передачу власти».
[Кэрри Лам, избранный руководитель администрации Гонконга]:
«Я объяснила руководителю администрации свои приоритеты, указанные в программе. Первой задачей будет постараться объединить расколотое общество и улучшить кооперацию между исполнительной и законодательной ветвями власти».
Нового главу выбирала специальная коллегия, состоящая из 1200 членов. В поддержку Лам выступило 777 человек.
Эту комиссию многие гонконгцы считают пропекинской, а оппозиция говорит, что она полностью контролируется властями КНР. Именно эта избирательная система, которую местные жители назвали «фальшивой демократией», в 2014 году вызвала волну протестов под названием «Революция зонтиков». Она продолжалась 79 дней. Люди требовали введения прямых выборов.
В этот раз протестовать в Гонконге начали за день до голосования. Продемократические активисты ещё раз призвали к реформе избирательной системы.
[протестующий]:
«Какого бы не избрали кандидата, это не демократия. Это лишь выборы в узком кругу».
[протестующая]:
«Если мы не выйдем, то надежды на введение свободных выборов нет. Даже если власти к нам не прислушаются, это всё равно шанс выразить свою позицию».
[протестующая]:
«Несмотря на то, что я не могу голосовать, я всё ещё надеюсь, что выборы справедливые. Но они не беспристрастные. Пекин просто заставляет нас принять его выбор».
Нового лидера теперь формально должны утвердить в должности власти КНР. Инаугурация намечена на 1 июля.