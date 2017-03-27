Час Земли провели в 10-й раз

7 тысяч городов в 172 странах мира приняли в этом году участие в акции под названием Час Земли. В 2017 её провели в 10-й юбилейный раз.

Основал проект Всемирный фонд природы. Он призывает частных лиц, организации, государственные и частные учреждения на час выключить электричество, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Началось всё в австралийском Сиднее в 2007 году. Уже в 2009 акция стала самой массовой в истории человечества.

В этот раз в Сиднее погасли мост Харбор-Бридж и здание Сиднейского оперного театра.

[туристка из Израиля]:

«Думаю, если они экономят электричество, если экономят энергию, и это помогает, — то это полезно для нашей планеты. Всё, что мы, люди, делаем, чтобы спасти планету и дать ей больше жизни, — это хорошо. Это очень хорошо для нас и для будущих поколений».

В Париже погасла Эйфелева башня. Акцию поддержал французский каноист Тони Эстанге – трёхкратный олимпийский чемпион.

[Тони Эстанге, трёхкратный олимпийский чемпион]:

«Мы можем изменить наши каждодневные привычки. Если нас станет много, то мы сможем добиться чего-то значительного. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и после этого Часа Земли будьте более ответственными».

В России подсветка погасла на Красной площади.

[Елизавета Сахнова, представитель Всемирного фонда природы]:

«Если у тебя есть возможность хотя бы чуть-чуть, хотя бы совсем немножечко помочь Земле, то почему бы этого не сделать, почему не прийти сюда на это хорошо организованное мероприятие Час Земли и погасить всего лишь на час свет?»

В Греции во мрак погрузился Акрополис, а на Филиппинах по улицам Манилы прошлись поклонники «Звёздных войн». Они также устроили показательные бои на знаменитых мечах джедаев.

[участница акции]:

«Мы все хотим стать героями в реальной жизни. Думаю, если мы сможем объединиться и стать героями для мира, для Земли, если сможем сделать даже небольшой шаг — то это может вылиться в нечто большее».

При этом Всемирный фонд природы критикуют за то, что его акция не сможет привести к значительной экономии электроэнергии, поскольку электростанции не смогут остановиться на такой короткий промежуток времени. Экологи же говорят, что мероприятие носит символичный характер и призвано лишь привлечь внимание к проблеме.