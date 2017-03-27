27 марта 2017

Парижский Диснейленд празднует 25-летие

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Парижский Диснейленд празднует четверть века. Торжества начались с грандиозного парада, который стартовал на фоне замка Спящей красавицы.

В шествии участвуют кукольные персонажи мультфильмов и танцоры в ярких нарядах.

С наступлением темноты в парке началось захватывающее световое шоу. А на праздничном концерте перед сотнями зрителей выступил Джон Ледженд – автор-исполнитель и музыкант из США.

[Джон Ледженд, певец и музыкант]:
«С детства Дисней много значил для меня, как и для многих детей и взрослых. Я впервые праздную юбилей парижского Диснейленда, и всё здесь очаровательно».

К праздничным мероприятиям также присоединилась американская актриса и писательница Тери Хэтчер.

[Тери Хэтчер, актриса]:
«Думаю, самая впечатляющая часть сегодняшнего дня – это то, что мы праздновали 25-ю годовщину и увидели удивительное световое шоу, на котором выступил Джон Ледженд. Это превосходный вечер и красивое шоу».

К 25-летнему юбилею парижский Диснейленд обновил симулятор полётов Star Tours, который находится в «Стране открытий».

На территории Диснейленда расположились тематические парки, аттракционы и Студия Уолта Диснея. Здесь насчитывается 15 тысяч служащих.

«Диснейленд Париж» впервые открыл двери 12 апреля 1992 года. Он расположен в городе Шесси примерно в 30 километрах от Парижа. Ежегодно сюда приезжают миллионы детей и взрослых.

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