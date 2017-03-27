Жилет Джеймса Кука продали за почти полмиллиона долларов

[Джулиан Алдерс, директор Aalders Auctions]:

«Это, я полагаю, уникальная находка. На продажу выставлялось несколько вещей Джеймса Кука, но ни одна не была настолько важной, как этот жилет».

Жилет британского мореплавателя Джеймса Кука, которому приписывают открытие Австралии, ушёл с молотка в Сиднее. Анонимный покупатель выплатит за раритет 575 тысяч австралийских долларов. Это около 440 тысяч американских. Аукционисты надеялись продать эту вещь в два раза дороже: за сумму от 600 до 800 тысяч долларов.

Жилету 250 лет. Он сделан из шёлка кремового цвета. Предполагается, что жилет пошили в 70-х годах XVIII столетия. В том же десятилетии Кук стал первым европейцем, который вступил на австралийский континент и подтвердил его существование.

Его открытие привело к тому, что 18 лет спустя британское правительство решило справиться с перегруженностью тюрем путём отправки заключённых на открытый континент.

Как говорят в аукционном доме, цветочная вышивка жилета может отражать те впечатления, которые Кук получил от путешествия по Зелёному континенту.

После смерти Кука в 1779 году семья мореплавателя долгое время хранила эту вещь. Однако позже жилет несколько раз продавали разным владельцам. Один из них случайно пролил на раритет вино.