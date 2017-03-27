27 марта 2017

Жилет Джеймса Кука продали за почти полмиллиона долларов

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Жилет британского мореплавателя Джеймса Кука, которому приписывают открытие Австралии, ушёл с молотка в Сиднее. Анонимный покупатель выплатит за раритет 575 тысяч австралийских долларов. Это около 440 тысяч американских. Аукционисты надеялись продать эту вещь в два раза дороже: за сумму от 600 до 800 тысяч долларов.

[Джулиан Алдерс, директор Aalders Auctions]:
«Это, я полагаю, уникальная находка. На продажу выставлялось несколько вещей Джеймса Кука, но ни одна не была настолько важной, как этот жилет».

Жилету 250 лет. Он сделан из шёлка кремового цвета. Предполагается, что жилет пошили в 70-х годах XVIII столетия. В том же десятилетии Кук стал первым европейцем, который вступил на австралийский континент и подтвердил его существование.

Его открытие привело к тому, что 18 лет спустя британское правительство решило справиться с перегруженностью тюрем путём отправки заключённых на открытый континент.

Как говорят в аукционном доме, цветочная вышивка жилета может отражать те впечатления, которые Кук получил от путешествия по Зелёному континенту.

После смерти Кука в 1779 году семья мореплавателя долгое время хранила эту вещь. Однако позже жилет несколько раз продавали разным владельцам. Один из них случайно пролил на раритет вино.

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