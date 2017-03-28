Преподаватель балета о шоу Shen Yun: «Энергетика просто струилась со сцены»

Шоу посетили бывшая преподаватель балета Мэри Ли и её друг Брюс Хит.

Ли сказала, что её поразила зрелищность выступления, а также уровень танцоров и хореография.

[Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Слава Богу, что я сюда пришла. Такого технического мастерства я ещё не видела. Удивительно». [Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Энергетика просто струилась со сцены и была очень мощной. Музыка, хореография, костюмы – всё сочеталось идеально. Несравненное шоу».

Мэри Ли говорит, что смогла познакомиться с 5000-летней культурой Китая.

[Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Они нашли отличный способ адаптировать это для американских зрителей, чтобы те оценили шоу и поняли его смысл. Все в зале были очень воодушевлены». [Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Живой оркестр – это просто отлично».

Ли и Хит говорят, что купили билеты на шоу ещё в прошлом году в период рождественских праздников. Им пришлось добираться до концертного зала на автомобиле из другого штата.

Спутник Мэри Ли обещает рассказать о шоу всем своим друзьям.

[Брюс Хит, экономист на пенсии]:

«Я им всё опишу и скажу: «Вы много потеряли, не побывав на концерте». На концерт я приехал из штата Юта».

Ли говорит: ещё долго будет помнить этот концерт.

[Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Осанка танцоров, то, как они выступают, безупречность движений — всё вместе было идеальным. Я ещё долго буду проигрывать это в памяти». [Мэри Ли, преподаватель балета на пенсии]:

«Танцоры очень хорошо подготовлены, хореография прекрасная. Костюмы, декорации, свет – всё это создало удивительный вечер. Незабываемо».

Теперь Shen Yun выступит в Санта-Барбаре, Калифорния и Берлингтоне, Вермонт.