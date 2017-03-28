Акции на биржах дешевеют из-за провала реформы здравоохранения в США

В понедельник американские фондовые фьючерссы и доллар подешевели на фоне неудачной попытки Конгресса США отменить Obamacare и провести реформу здравоохранения. Подешевели акции и на азиатских биржах.

Главное опасение инвесторов заключается в том, что Белый дом не сможет провести обещанное урезание налогов и бюджетных расходов, чтобы дать новый толчок экономике.

Принять новую программу медицинского страхования не удалось, поскольку в нынешнем виде её поддержали даже не все республиканцы. Из-за этого инвесторы поспешили переключиться с долларов на золото и японскую иену.

[Крис Бошам, старший аналитик IG Group]:

«Мы видим, что евро дорожает на фоне ослабевающего доллара. Есть опасения, что в США не удастся урезать налоги и поддержать экономический рост. Люди продают доллары и переключаются на другую валюту, что подталкивает евро вверх».

Стоимость европейских акций на утренних торгах в понедельник тоже снижалась.

Между тем, рынки замерли в ожидании активизации 50-й статьи Лиссабонского договора. Это положит начало переговорам о выходе Великобритании из состава ЕС. И хотя они продлятся два года, реакция инвесторов может последовать уже в ближайшие часы после того, как выяснится позиция Евросоюза.

[Крис Бошам, старший аналитик IG Group]:

«Вопрос в том, какая реакция последует со стороны Европейской комиссии, Европейского совета. Это будет жёсткая реакция в стиле Юнкера, согласно которой все договорённости перечёркиваются и всё нужно начинать с нуля? Или же это будет более мягкая реакция Европейского совета, включающего основных лидеров европейских правительств, таких как Меркель и других. И этот подход более мягкий, он говорит о том, что мы можем работать с Великобританией».

Официальное письмо со стороны премьер-министра Терезы Мэй должно поступить в Брюссель 29 марта.