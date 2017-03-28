Как нижегородские шахтёры добывают гипс в пещерах

Это одно из гипсовых месторождений Нижегородской области. Гипс здесь добывают чуть ли не сначала прошлого столетия. Этот минерал из класса сульфатов встречается в пластах осадочных пород.

Гипс – важный материал для строительства и медицины. Его добыча – работа по-прежнему трудная.

[Владимир Колусин, шахтёр]:

«Вот мы камеру зачистили, потом подъезжают бурильщики, забуривают, а там уже взрывники. И наша задача – с утра прийти, убрать заколы все, которые на потолке, потому что могут упасть. Поливаем сырьё, чтобы не так сильно пылило, и забираем его отсюда».

Добытый минерал вывозят на поверхность по железнодорожным рельсам.

[Сергей Ладин, шахтёр]:

«Прежде чем вывезти, надо загрузить. Вы сами всё видели: погруз машины, грузят в вагоны, вагон цепляют, перевозят».

Современный способ перевозки гипса механизирован. А вот в начале прошлого века тяжёлый груз возили лошади. Память этих животных-тружеников увековечили в местном музее.

[Елена Комисарова, гид музея]:

«В 30-е годы XX века гипсовый камень на поверхность доставляли с помощью лошадей. Конечно, судьба этих лошадей была незавидная. Они жили в шахте, они здесь фактически рождались, они здесь умирали. И вся их работа была связана с тем, что они вывозили на таких вагонетках гипсовую породу на поверхность».

В шахте есть и небольшой уголок природы. Здесь горняки выращивают лук и грибы. Говорят: постоянная температура и влажность – самые лучшие условия для этих растений.

[Анатолий Мельникович, шахтёр]:

«Ну вот мы привозим этот материал – издалёка, правда. А лук просто сажаем, поливаем – и растёт».

Гипс нижегородского месторождения идёт как на экспорт, так и на нужды российских предприятий. А часть породы поставляют в местную больницу.