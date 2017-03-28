Из музея в Берлине украли золотую монету весом 100 кг

Дерзкое ограбление в Берлине. Злоумышленники похитили золотую монету весом 100 килограммов из музея Боде. Её номинал – один миллион долларов. Реальная стоимость – четыре миллиона долларов. Экспонат называется «Большой кленовый лист».

Кража произошла примерно в половину четвёртого утра по местному времени.

[Винфрид Венцель, пресс-секретарь полиции Берлина]:

«Мы предполагаем, что вор или, возможно, воры открыли окно в заднем помещении музея рядом с трамвайными рельсами, после чего проникли в здание».

Злоумышленники каким-то образом смогли украсть монету из-под пуленепробиваемого стекла. Не остановила их и охранная сигнализация.

[Винфрид Венцель, пресс-секретарь полиции Берлина]:

«Экспонат был защищён пуленепробиваемым стеклом. Это всё, что я могу сказать. Ни я, ни музей Боде не могут раскрыть детали в отношении персонала, системы сигнализации или охранного оборудования».

Монету отлил в 2007 году Королевский монетный двор Канады. Она сделана из чистого золота в 24 карата. Диаметр монеты – 53 сантиметра, толщина – три сантиметра. На одной стороне изображена королева Великобритании Елизавета II, на другой – три кленовых листа и надпись: «Канада».

[Винфрид Венцель, пресс-секретарь полиции Берлина]:

«Особенность этой монеты — в том, что она сделана из золота необыкновенной чистоты. Это большая редкость. И, конечно, большой вес и размер тоже делают её особенной».

Последние шесть лет 100-киллограмовая монета хранилась в берлинском музее. Музей Боде входит в состав ансамбля Музейного острова в немецкой столице. В нём представлены экспозиции Скульптурного собрания, Музея византийского искусства и Монетного кабинета.