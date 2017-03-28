40 стран отказались от переговоров о запрете ядерного оружия

27 марта в штаб-квартире ООН начались переговоры о запрете ядерного оружия. Их цель – выработка конвенции о полной ликвидации таких вооружений.

При этом 40 стран отказались от участия. Среди них — Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. По словам постоянного представителя Соединённых Штатов Никки Хейли, подобное соглашение не позволит эффективно защищать граждан от угроз, особенно учитывая, что такие страны, как Северная Корея, в переговорах не участвуют.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, что защитим наш народ, если «плохим игрокам» разрешим иметь ядерное оружие, а сами — те, кто пытается поддержать мир и безопасность, — такого оружия иметь не будем».

Представитель Великобритании отметил, что соглашение о запрете не будет эффективным.

[Мэтью Рикрофт, постоянный представитель Великобритании при ООН]:

«Великобритания не будет принимать участия в переговорах по договору о запрете ядерного оружия, потому что мы не думаем, что они приведут к эффективному прогрессу в международном ядерном разоружении».

Представители России назвали переговоры несвоевременными.

В настоящее время в обсуждениях участвуют 110 стран, включая Японию, которая пострадала в результате ядерных бомбардировок.

По словам представителей Вашингтона, отказавшиеся страны будут продолжать опираться на Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу ещё в 1970 году. Согласно нему страны, располагающие ядерным оружием, не могут его распространять, а страны не располагающие – производить. Участниками соглашения являются почти все независимые страны мира. Исключением стали Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

Первый раунд переговоров о новом договоре продлятся до 31 марта. Второй раунд намечен на июнь-июль этого года.