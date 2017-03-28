28 марта 2017

Ведётся следствие: в Японии под лавиной погибли школьники

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Спустя сутки после смертоносного схода лавины в Японии главный вопрос, которым задались власти: почему пострадавшая группа совершала восхождение на гору уже после того, как было выпущено предупреждение об опасности. Это обещают тщательно расследовать

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:
«После этого инцидента правительство сделает всё возможное, чтобы предотвратить подобные в будущем. Мы тщательно расследуем его причины, укрепим системы экстренного реагирования и эвакуации, проверим опасные места и проведём тщательные осмотры».

Трагедия произошла в понедельник на горнолыжном курорте в префектуре Тотиги, в районе города Насу. Это около 120 километров севернее Токио. Под толщей снега погибли семеро школьников и их преподаватель. Ещё 38 человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

[Адзуса Дэгава, глава Лавинной службы Японии]:
«Пласт снега 50 метров шириной и полметра глубиной. Таков был размер этой лавины».

[горный спасатель]:
«После такого сильного снегопада, конечно, велика опасность того, что вы попадёте под лавину, если отправитесь в такое место».

В целом в опасной зоне находилось более 60 человек. В основном – старшеклассники местных школ, занимающиеся в секциях скалолазания.

Для родных и близких жертв происшествие было шоком.

[Кэндзи Асаи, отец погибшего]:
«Мой сын Юдзуру был очень трудолюбивым, очень любил свою сестру. Он был хорошим парнем».

[друг другого погибшего]:
«Юсукэ относился ко всем одинаково, у него было очень заботливое сердце. Я его очень уважал».

Лавина сошла утром, и спасательные службы отреагировали быстро. Для координации поисковых работ при правительстве Японии был создан экстренный штаб, и привлечены Силы самообороны.

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