Ведётся следствие: в Японии под лавиной погибли школьники

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«После этого инцидента правительство сделает всё возможное, чтобы предотвратить подобные в будущем. Мы тщательно расследуем его причины, укрепим системы экстренного реагирования и эвакуации, проверим опасные места и проведём тщательные осмотры».

Спустя сутки после смертоносного схода лавины в Японии главный вопрос, которым задались власти: почему пострадавшая группа совершала восхождение на гору уже после того, как было выпущено предупреждение об опасности. Это обещают тщательно расследовать

Трагедия произошла в понедельник на горнолыжном курорте в префектуре Тотиги, в районе города Насу. Это около 120 километров севернее Токио. Под толщей снега погибли семеро школьников и их преподаватель. Ещё 38 человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

[Адзуса Дэгава, глава Лавинной службы Японии]:

«Пласт снега 50 метров шириной и полметра глубиной. Таков был размер этой лавины». [горный спасатель]:

«После такого сильного снегопада, конечно, велика опасность того, что вы попадёте под лавину, если отправитесь в такое место».

В целом в опасной зоне находилось более 60 человек. В основном – старшеклассники местных школ, занимающиеся в секциях скалолазания.

Для родных и близких жертв происшествие было шоком.

[Кэндзи Асаи, отец погибшего]:

«Мой сын Юдзуру был очень трудолюбивым, очень любил свою сестру. Он был хорошим парнем». [друг другого погибшего]:

«Юсукэ относился ко всем одинаково, у него было очень заботливое сердце. Я его очень уважал».

Лавина сошла утром, и спасательные службы отреагировали быстро. Для координации поисковых работ при правительстве Японии был создан экстренный штаб, и привлечены Силы самообороны.