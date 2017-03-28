Ортопед из США делает протезы для животных

[Деррик Кампана, ортопед]:

«Честно говоря, увидев Энджел-Мари, я думал, что не смогу помочь – настолько это тяжёлый случай. Но теперь вижу, как она ходит. Хозяева прислали нам видео, а сегодня привезли её сюда. Это просто невероятно, похоже на чудо». [Ленни Грин, владелец пони]:

«Если бы не протез — она никогда не смогла бы ходить».

Пони по кличке Энджел-Мари учится ходить на протезе. Её ноги были искалечены настолько сильно, что раньше она просто не могла передвигаться. Помог животному ортопед из Вирджинии Деррик Кампана.

Деррик Кампана в начале карьеры изготавливал ортопедические изделия для людей. Потом понял, что может помогать и животным. К нему приводят и домашний скот, и собак.

[Кейт Маннинг, владелица золотистого ретривера]:

«Удивительно видеть, как она бегает, ничто больше не мешает ей, она не хромает. А у меня камень с души упал».

Ортопед говорит: его протезы и приспособления стоят недорого. К тому же в некоторых случаях они помогают избежать операций. Заказы поступают из разных стран мира. Проблема лишь в том, что часто врач видит своих пациентов только на видеозаписи.

[Деррик Кампана, ортопед]:

«К сожалению, я вижу лишь около 20 процентов больных. Остальных я никогда не встречал, не общался с ними».

Деррик Кампана делает протезы для животных из высокопрочного медицинского пластика. Один заказали даже для слона из Таиланда, который наступил на противопехотную мину.

Ортопед считает, что будущее протезирования – за 3D-печатью. Пока на таком оборудовании делать протезы дорого. Но в ближайшие годы 3D-печать может подешеветь.