Ортопед из США делает протезы для животных

[Деррик Кампана, ортопед]:
«Честно говоря, увидев Энджел-Мари, я думал, что не смогу помочь – настолько это тяжёлый случай. Но теперь вижу, как она ходит. Хозяева прислали нам видео, а сегодня привезли её сюда. Это просто невероятно, похоже на чудо».
[Ленни Грин, владелец пони]:
«Если бы не протез — она никогда не смогла бы ходить».
Деррик Кампана в начале карьеры изготавливал ортопедические изделия для людей. Потом понял, что может помогать и животным. К нему приводят и домашний скот, и собак.
[Кейт Маннинг, владелица золотистого ретривера]:
«Удивительно видеть, как она бегает, ничто больше не мешает ей, она не хромает. А у меня камень с души упал».
Ортопед говорит: его протезы и приспособления стоят недорого. К тому же в некоторых случаях они помогают избежать операций. Заказы поступают из разных стран мира. Проблема лишь в том, что часто врач видит своих пациентов только на видеозаписи.
[Деррик Кампана, ортопед]:
«К сожалению, я вижу лишь около 20 процентов больных. Остальных я никогда не встречал, не общался с ними».
Деррик Кампана делает протезы для животных из высокопрочного медицинского пластика. Один заказали даже для слона из Таиланда, который наступил на противопехотную мину.
Ортопед считает, что будущее протезирования – за 3D-печатью. Пока на таком оборудовании делать протезы дорого. Но в ближайшие годы 3D-печать может подешеветь.