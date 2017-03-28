«Мясной» скандал в Бразилии: Китай, Египет и Чили сняли запрет

Бразильские чиновники выражают облегчение в связи с частичным снятием эмбарго на экспорт мяса, произведённого в стране. Скандал разгорелся после того, как было выявлено, что местные производители поставляли некачественную и испорченную продукцию, подкупая санитарные службы. Ряд стран ввел запрет на поставки мяса из Бразилии.

Теперь же о снятии эмбарго объявили Китай, Чили и Египет — крупные покупатели бразильской мясной продукции.

Министр сельского хозяйства страны говорит, что всем торговым партнёрам предоставили информацию о ходе расследования, и это убедило их в том, что ситуация под контролем.

[Блайру Мажжи, министр сельского хозяйства Бразилии]:

«Это нам помогло, ведь мы отправляем в Китай тысячи контейнеров, ещё тысячи направляются на чилийскую землю, другая продукция ожидает отправки. Неожиданная остановка или невозможность снова открыть пути поставок нанесли бы большой удар по экономике, по производителям».

Мясо – третий по стоимости экспортный продукт Бразилии после сои и железной руды. В прошлом году страна поставила мяса птицы, говядины и свинины на 13,5 миллиардов долларов.

Между тем, в понедельник в страну с официальным визитом прибыл еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис. Он сказал, что Бразилия должна ввести эффективную систему контроля, и что Европа поможет ей восстановить доверие партнёров и потребителей.

[Витянис Андрюкайтис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:

«Нам нужна официальная система реагирования на все кризисы, которые время от времени случаются. В ЕС у нас есть эффективная система контроля. Если что-то случается, мы реагируем очень эффективно. И мы поможем сделать то же самое в Бразилии».

Европа также приостановила поставки бразильского мяса от тех производителей, которые оказались в центре расследования.

Бразилия погружена в глубокую рецессию, и «мясной» скандал может ещё больше повредить экономике страны.