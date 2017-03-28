250 девушек поучаствовали в забеге невест в Таиланде

Это весёлая разминка перед забегом невест в Бангкоке. В необычном состязании участвуют 250 девушек. Их поддерживают столько же будущих женихов. Главная награда – 28 тысяч долларов. На эти деньги влюблённые смогут сыграть свадьбу. В Таиланде она обходится дорого.

Но на победу рассчитывают не все.

[жених]:

«Вообще-то мы начинающие бегуны». [невеста]:

«Да, обычно мы вообще не бегаем. Думаю, на кросс уйдёт довольно много времени». [жених]:

«Где-то около часа».

И вот 250 участниц готовы к старту. Впереди их ждёт четырёхкилометровая дистанция. Сложности добавляют свадебные платья. Недалеко от финиша невест встречают женихи.

Титул победительницы завоевала 29-летняя Сирада Тхамванна. Похоже, к финишу девушка совсем выдохлась, но через несколько мгновений уже смеётся.

[Сирада Тхамванна, победительница забега]:

«Мы собирались пожениться, но всё что-то не складывалось. А вот это произошло как раз вовремя».

За победу девушка благодарит жениха.

[Сирада Тхамванна, победительница забега]:

«Я уже сказала ему, что всё — сдаюсь, не могу больше. Но он поддержал меня, и оставалось пробежать ещё чуть-чуть. У нас были большие надежды на этот забег».

Победительнице и её жениху оплатят обручальные кольца, свадебное платье и костюм, а также – свадебную церемонию в Бангкоке. Потом молодожёны проведут медовый месяц на курортном острове Пхукет и смогут отдохнуть на Мальдивах.