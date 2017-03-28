250 девушек поучаствовали в забеге невест в Таиланде

Но на победу рассчитывают не все.
[жених]:
«Вообще-то мы начинающие бегуны».
[невеста]:
«Да, обычно мы вообще не бегаем. Думаю, на кросс уйдёт довольно много времени».
[жених]:
«Где-то около часа».
И вот 250 участниц готовы к старту. Впереди их ждёт четырёхкилометровая дистанция. Сложности добавляют свадебные платья. Недалеко от финиша невест встречают женихи.
Титул победительницы завоевала 29-летняя Сирада Тхамванна. Похоже, к финишу девушка совсем выдохлась, но через несколько мгновений уже смеётся.
[Сирада Тхамванна, победительница забега]:
«Мы собирались пожениться, но всё что-то не складывалось. А вот это произошло как раз вовремя».
За победу девушка благодарит жениха.
[Сирада Тхамванна, победительница забега]:
«Я уже сказала ему, что всё — сдаюсь, не могу больше. Но он поддержал меня, и оставалось пробежать ещё чуть-чуть. У нас были большие надежды на этот забег».
Победительнице и её жениху оплатят обручальные кольца, свадебное платье и костюм, а также – свадебную церемонию в Бангкоке. Потом молодожёны проведут медовый месяц на курортном острове Пхукет и смогут отдохнуть на Мальдивах.