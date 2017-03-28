Вращающийся дом расширяет понятие о пространстве

В Лондоне открыла двери ежегодная выставка «Идеальный дом». В столице Великобритании её проводят с 1908 года. В этот раз один из центральных экспонатов – вот такой футуристический дом. В нём потолок может стать стеной, а стена — полом, поскольку он вращается.

Один клик на пульте управления, и эта комната, напоминающая космическую капсулу, превращается в гостиную. Ещё один клик – в спальню.

[Ли Балдри, презентатор]:

«При покупке дома мы оцениваем его площадь в квадратных метрах. Теперь же мы говорим о кубических метрах, поскольку используем трёхмерное пространство, а не только площадь пола».

Всё — от кухонной раковины до кроватей — спрятано за панелями. И всё надёжно закреплено, чтобы при вращении ничего не упало. А микроволновка вообще в подвешенном состоянии, чтобы всегда оставаться в горизонтальном положении. Это предусмотрено на случай, если вы разогреваете в ней, например, суп, и одновременно решили повернуть дом. Суп, хоть и окажется на потолке, но не прольётся.

[Ли Балдри, презентатор]:

«Здесь есть пять типов пространства: есть собственный сад, есть кухня, спальня, ванная комната и гостиная. И всё это — в кубе размером три на три».

А это уже дома традиционные, да ещё и с соломенными крышами. Их создатели говорят, что такой материал очень хорошо защищает от шума, не поглощает тепло и является экологически чистым.

[Джайлс Перри, директор выставки «Идеальный дом»]:

«Это попытка добавить традиционный элемент в современный дом. Вы можете увидеть дом с соломенной крышей позади меня, а под такой крышей — обычный коттедж».

А в этом доме показывают сразу три вида дизайна интерьера. Первый – для молодёжи, второй — для семьи с детьми и третий – для пенсионеров. У каждого свои особенности.

Выставка в экспоцентре Olympia будет продолжаться до 9 апреля. Организаторы ожидают, что её посетит около 250 тысяч человек.