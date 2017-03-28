Истрию признали регионом, где производят лучшее оливковое масло

В этом году 60 производителей оливкового масла из этого региона Хорватии попали в знаменитый справочник Flos Olei. В целом издание второй год подряд назвало Истрию районом, где производят лучшее в мире оливковое масло.
За последние десятилетия местная продукция завоевала мировое признание. Это масло ценят за его уникальный вкус и присущую ему горькость.
Фермеры говорят: добились этого благодаря тому, что сохранили традиции и одновременно подкорректировали работу под современные нужды.
[Николетта Балия, производитель оливкового масла]:
«Например, 50 лет назад оливковое масло, которое производили в Истрии, было абсолютно другим из-за методов выращивания, из-за того, что выбирали другое время сбора урожая. То есть, получалось масло другое по качеству и с другим запахом. Масло, которое делал мой дедушка, не было таким горьким, острым и ароматным, как наше».
Ещё один секрет успеха — в усердной работе.
[Антонио Пастровиччхио, производитель оливкового масла]:
«Мы начали серьёзно работать 20 лет назад и теперь видим результаты. В течение нескольких лет мы были вторыми в рейтинге после Тосканы. Теперь мы уже два года первые. Нам нужно это беречь».
Оливковое масло первого отжима – один из главных ингредиентов местной кухни, наряду с сырами твёрдых сортов, рыбой и трюфелями.
[Дюсан Церньюл, владелец отеля и шеф-повар]:
«За последние несколько лет качество оливкового масла здесь повышалось, приобретая новые вкусы, ароматы и даря новые удовольствия».
Чтобы понять отличительные характеристики вкуса каждого вида масла, нужно знать некоторые секреты дегустации.
[Теди Чиавалон, производитель оливкового масла]:
«Поместите немного масла в рот, распределите его, потом делайте вот так. Затем глотайте. Благодаря этой технике можно почувствовать горькость вот здесь, а остроту — в этой части. Будет так горько и остро, что вы, возможно, начнёте кашлять, но это неплохо».
Оливковое масло на полуострове производят веками. Причем, здесь произрастают оливки уникальных сортов, которые можно найти только в этом регионе.