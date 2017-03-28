Истрию признали регионом, где производят лучшее оливковое масло

На полуострове Истрия в Адриатическом море оливковые сады раскинулись на десятки квадратных километров.

В этом году 60 производителей оливкового масла из этого региона Хорватии попали в знаменитый справочник Flos Olei. В целом издание второй год подряд назвало Истрию районом, где производят лучшее в мире оливковое масло.

За последние десятилетия местная продукция завоевала мировое признание. Это масло ценят за его уникальный вкус и присущую ему горькость.

Фермеры говорят: добились этого благодаря тому, что сохранили традиции и одновременно подкорректировали работу под современные нужды.

[Николетта Балия, производитель оливкового масла]:

«Например, 50 лет назад оливковое масло, которое производили в Истрии, было абсолютно другим из-за методов выращивания, из-за того, что выбирали другое время сбора урожая. То есть, получалось масло другое по качеству и с другим запахом. Масло, которое делал мой дедушка, не было таким горьким, острым и ароматным, как наше».

Ещё один секрет успеха — в усердной работе.

[Антонио Пастровиччхио, производитель оливкового масла]:

«Мы начали серьёзно работать 20 лет назад и теперь видим результаты. В течение нескольких лет мы были вторыми в рейтинге после Тосканы. Теперь мы уже два года первые. Нам нужно это беречь».

Оливковое масло первого отжима – один из главных ингредиентов местной кухни, наряду с сырами твёрдых сортов, рыбой и трюфелями.

[Дюсан Церньюл, владелец отеля и шеф-повар]:

«За последние несколько лет качество оливкового масла здесь повышалось, приобретая новые вкусы, ароматы и даря новые удовольствия».

Чтобы понять отличительные характеристики вкуса каждого вида масла, нужно знать некоторые секреты дегустации.

[Теди Чиавалон, производитель оливкового масла]:

«Поместите немного масла в рот, распределите его, потом делайте вот так. Затем глотайте. Благодаря этой технике можно почувствовать горькость вот здесь, а остроту — в этой части. Будет так горько и остро, что вы, возможно, начнёте кашлять, но это неплохо».

Оливковое масло на полуострове производят веками. Причем, здесь произрастают оливки уникальных сортов, которые можно найти только в этом регионе.