Дроны и тепловизоры помогают изучать вулкан Этна

Этна – самый высокий действующий вулкан Европы и один из самых активных в мире. Он находится на восточном побережье Сицилии. Специалисты постоянно держат его под пристальным наблюдением. Они изучают причины последних извержений и наносят на карту изменения рельефа местности.

Очередную активность Этна начала проявлять 28 февраля. Поток лавы вырвался из юго-восточного кратера.

[Эмануэла де Бени, вулканолог]:

«На обратной стороне можно увидеть новый кратер и юго-восточный кратер. 15 марта лава потекла через его нижний край. Теперь мы будем следить за местностью, где извергается лава».

Вулканологи будут изучать поведение Этны с помощью тепловизоров. Изменения также зафиксируют беспилотные летательные аппараты, оборудованные видеокамерами. Данные исследования помогут составить новую 3D-карту вулкана.

В этом году Этна удивила специалистов неожиданным фреатическим взрывом. Таких сюрпризов вулкан не преподносил давно.

[Эмануэла де Бени, вулканолог]:

«16 марта на высоте более двух тысяч метров произошло фреатомагматическое извержение. Причина в том, что в лаву попало много снега».

Во время парового взрыва в воздух полетели горячие камни. В итоге пострадали десять человек – туристы и работники СМИ. Они находились как раз рядом с кратером.

Этна – стратовулкан. Он возвышается на 3300 метров над уровнем моря. Однако после извержений его высота может меняться. Например, 150 лет назад вулкан был выше почти на 22 метра.

У Этны – несколько сотен боковых кратеров. Один раз в несколько месяцев то из одного, то из другого начинает течь лава. Предыдущие два года вулкан вёл себя относительно спокойно. Последнее сильное извержение произошло в 1992 году.