Брюссель призвал Венгрию уважать миграционные правила ЕС

Во вторник в Венгрии вступили в силу поправки, ужесточающие миграционное законодательство. Всех беженцев, которые попали в страну нелегально, будут задерживать на границе и помещать в два центра временного содержания. Это коснётся и несовершеннолетних в возрасте 14 лет и старше.

Пока заявки вновь прибывших будут обрабатываться, люди не будут иметь права свободно перемещаться по территории страны. Тех, кому отказали в статусе беженца, а также тех, кто откажется предоставлять информацию о себе или сдать отпечатки пальцев, — будут немедленно депортировать.

Новый закон вызвал критику со стороны правозащитных организаций и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В то же время еврокомиссар по внутренним делам сказал, что правительство Венгрии согласилось сотрудничать с экспертами ЕС, чтобы обеспечить людям справедливые условия.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«С очень дружественным настроем и при полном сотрудничестве мы решили работать совместно с нашими экспертами, чтобы обеспечить соответствие правилам ЕС. Европейские принципы были совместно и единогласно утверждены всеми странами-членами. Поэтому уважать и применять их должны тоже все».

Мигрантов будут содержать в транзитных зонах на границе с Сербией в транспортных контейнерах. Всего таких установили 324. По данным Министерства внутренних дел Венгрии, люди будут получать трёхразовое питание, у них будет место для ночлега и доступ к медицинской помощи.

Премьер-министр Венгрии говорит: его страна обеспечила безопасность Западной Европы.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«За всё заплатили венгерские налогоплательщики. Они гарантировали безопасность австрийских и немецких граждан. Новые правила созданы ради безопасности Европы».

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая установила ограждения на границах, чтобы защититься от наплыва нелегальных мигрантов. Несмотря на давление со стороны Брюсселя, Будапешт продолжает ужесточать миграционные правила.