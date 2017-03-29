29 марта 2017

Валентин Юдашкин и Виктория Андреянова на Неделе моды в Москве

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Валентин Юдашкин представляет новую коллекцию на Неделе моды в Москве. Наряды в глубоких тёмных тонах, на которые модельера вдохновило наследие Византии.

[Валентин Юдашкин, дизайнер]:
«Искусство, прикладное искусство в Византии очень богатое. Сейчас, если вы войдете в любую нашу церковь, увидите богато украшенные иконы, живопись. Меня вдохновили оттенки старой меди, чернёного серебра».

Для будущего сезона осень-зима 2017 Юдашкин предлагает широкие брюки и юбки с завышенной талией, пальто оверсайз, платья А-образного силуэта. Наряды декорированы вставками из оренбургских платков и со старинной русской вышивкой канителью.

[Валерия, певица]:
«Я для себя поняла, что зимой мы все приоденемся в черное. Несколько последних лет мы, наверное, подустали от буйства красок. К зиме созреем к тому, что сможем успокоиться в цветовом отношении».

Коллекция Виктории Андреяновой же посвящена разнообразию форм и силуэтов пальто — визитной карточке дизайнера. Половина вещей двусторонние. Рассчитаны и на снег, и на дождь.

[Виктория Андреянова, дизайнер]:
«Доверие ко мне как к дизайнеру из страны, где бывает очень холодно, связано с этим ассортиментом. Наши пальто продаются в Японии, Италии. 1,40 С одной стороны, это сложный ассортимент, потому что он не очень переносит такие дизайнерские штучки, как рюшечки. Передизайнирование. Дизайн идёт за счет формы».

Оттенки бежевые, жемчужные, небесно-голубые. В изделиях сочетается демократичная плащёвка с высококачественным шотландским мохером.

[Яна Поплавская, актриса]:
«Я обожаю пальто, очень люблю легкие ткани. Редко хожу в брюках, люблю юбки. Люблю легкие ткани, сочетание тяжелой фактуры и легкой мне всегда очень нравилось».

[Мария Фёдорова, главный редактор глянцевого журнала]:
«Мне понравилось, что эта коллекция очень светлая. Потому что это осень-зима. Холодно, надо утепляться. И она все это отразила. Там есть какие-то стёганные вещи, пальто, многослойность. А при этом это все очень светло, легко и позитивно».

Следующая Неделя моды пройдёт в российской столице в октябре и анонсирует тенденции для сезона весна-лето 2018 года.

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