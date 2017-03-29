Протесты в Париже: полицейский застрелил китайца

Десятки представителей китайской общины продолжают протестовать перед полицейским участком в XIX округе Парижа. Они требуют провести тщательное расследование убийства 54-летнего китайца. Его застрелил полицейский в воскресенье вечером, причём на глазах у детей.

В тот день правоохранители прибыли в квартиру Лю Шаойо после сообщения о семейной ссоре. После этого, по официальной версии, мужчина напал на полицейских с ножницами. Один из них выстрелил в целях самообороны и попал нападавшему в грудь. Однако семья погибшего утверждает: Лю держал в руках ножницы только потому, что до этого чистил рыбу.

[Лу Лу Чжэн, племянник Лю Шаойо]:

«Когда полиция убивает человека прямо у него в квартире – это неправильно, поэтому мы хотим знать правду». [протестующая]:

«Почему полицейский может запросто войти в квартиру и выстрелить ему в сердце? Ведь, чтобы остановить его, можно выстрелить в ноги, в руки. Мы продолжим протестовать. Мы не остановимся».

Протесты против убийства китайца вспыхнули в понедельник и не утихают до сих пор. Две ночи подряд протестующие устраивали погромы и кидали в полицейских стеклянные бутылки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Во время беспорядков пострадали трое полицейских, 35 протестующих были задержаны.

Во вторник полиция начала расследование. Между тем Китай выразил протест Франции. По данным китайского посольства, убитый был гражданином КНР.