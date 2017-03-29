Австралийцы оценивают ущерб после циклона «Дебби»

[Ким Дэвис, владелица кафе]:

«Мы только что приехали. Ночь была просто ужасной. Как видите, крышу у нас почти полностью снесло, получился бар на открытом воздухе. Стойка регистрации завалена деревьями. До всех наших помещений ураган не добрался, но вход полностью разрушен, везде деревья и всевозможные обломки». [Тони Тёрнер, владелец придорожного кафе]:

«Сдуло много вывесок, повреждено либо повалено очень много деревьев, выбиты стёкла, с домов сорваны водосточные трубы. Сейчас идёт большая уборка».

Жители австралийского штата Квинсленд оценивают ущерб после нашествия стихии. Циклон «Дебби» обрушился на северо-западное побережье Австралии во вторник и стал сильнейшим для страны за последние шесть лет. Было эвакуировано более 30 тысяч человек.

Циклону «Дебби» была присвоена четвёртая категория. Скорость ветра в эпицентре превышала 260 километров в час. Потом циклон утих до тропического шторма.

В штате Квинсленд сошли оползни, тысячи домов остались без света.

В условиях непогоды одна женщина погибла в автокатастрофе. Ещё один австралиец серьёзно пострадал в результате обрушения стены дома.

На помощь людям направлены военные и спасатели.

[Анастасия Палащук, премьер-министр Квинсленда]:«Наш приоритет – поддержать вас, поддержать семьи, которые сильно пострадали от этого ужасного циклона. Поэтому сейчас мы начинаем фазу восстановления, и в первую очередь поможем семьям. Всё, что мы сейчас делаем, — это для семей побережья Уитсанди, для наиболее пострадавших регионов».

Нынешняя эвакуация стала самой масштабной за всю историю штата Квинсленд. Для тех пострадавших, кому некуда пойти, власти обещают подготовить центры временного размещения вдали от побережья.