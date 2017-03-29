29 марта 2017

Болельщики недовольны дисквалификацией Лионеля Месси

| 0
ФИФА дисквалифицировала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление помощника арбитра во время игры с Чили. Футболист пропустит четыре матча отборочного турнира к Чемпионату мира-2018, который пройдёт в России.

Во время игры с Чили аргентинцы забили единственный мяч и одержали победу. При этом гол – заслуга Месси. Однако сложная обстановка, видимо, вывела капитана из равновесия, и он на повышенных тонах высказал претензии судье. Запись разговора увидели представители ФИФА. И хотя сами арбитры на Месси не жаловались, футболиста всё же наказали.

О дисквалификации объявили за шесть часов до начала матча в Боливии. Аргентинские болельщики по-разному отнеслись к наказанию.

[житель Буэнос-Айреса]:
«После игры мне не верилось, что Месси так накинулся на помощника рефери. Такой отличный игрок, и держит рот на замке каждую субботу и воскресенье в Барселоне, в Испании — да где угодно, и вдруг оскорбляет судью? Не понимаю этого парня. По-моему, он просто не хотел ехать в Боливию».

[житель Буэнос-Айреса]:
«Думаю, не стоило его так наказывать. Четыре матча – это слишком».

Многие волнуются, что теперь аргентинская сборная не попадёт на чемпионат в России.

[житель Буэнос-Айреса]:
«Думаю, мы пропустим чемпионат мира, не попадём на него. Надеюсь, что ошибаюсь, но думаю, так и будет».

[житель Буэнос-Айреса]:
«Он не заслуживает такого. Все футболисты ругаются. Его наказали на четыре матча, потому что он Лио, только поэтому».

[житель Буэнос-Айреса]:
«Мы бы не жаловались, если бы наказали другого игрока, но это неприятно, ведь он лучший».

[житель Буэнос-Айреса]:
«Не говорю, что без Месси будет лучше. Такое скажет только ненормальный. Но может быть это даст толчок другим, им будет проще играть. Думаю, при таких обстоятельствах надо найти ему замену».

Матч в Боливии без Месси Аргентина проиграла, уступив хозяевам поля два очка. В отборочном турнире ей остаётся сыграть четыре матча. Месси не попадёт на игры в Уругвае, Венесуэле и Перу. В Эквадоре он снова выйдет на поле.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов в мире.

Болельщики недовольны дисквалификацией Лионеля МессиВ регате Vendee Globe победил французский яхстменПрезидент Макри призвал испанские компании инвестировать в АргентинуШвед первым в мире выполнил двойной бэкфлип на снегоходе105-летний француз установил рекорд на велотрекеФермер изобретает доску для сёрфинга из лемонграссаВ Альпах проходит суровая гонка на собачьих упряжкахАргентина изменила миграционное законодательствоВ Аргентине за месяц выпала годовая норма осадков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.