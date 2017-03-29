Болельщики недовольны дисквалификацией Лионеля Месси

ФИФА дисквалифицировала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление помощника арбитра во время игры с Чили. Футболист пропустит четыре матча отборочного турнира к Чемпионату мира-2018, который пройдёт в России.

Во время игры с Чили аргентинцы забили единственный мяч и одержали победу. При этом гол – заслуга Месси. Однако сложная обстановка, видимо, вывела капитана из равновесия, и он на повышенных тонах высказал претензии судье. Запись разговора увидели представители ФИФА. И хотя сами арбитры на Месси не жаловались, футболиста всё же наказали.

О дисквалификации объявили за шесть часов до начала матча в Боливии. Аргентинские болельщики по-разному отнеслись к наказанию.

[житель Буэнос-Айреса]:

«После игры мне не верилось, что Месси так накинулся на помощника рефери. Такой отличный игрок, и держит рот на замке каждую субботу и воскресенье в Барселоне, в Испании — да где угодно, и вдруг оскорбляет судью? Не понимаю этого парня. По-моему, он просто не хотел ехать в Боливию». [житель Буэнос-Айреса]:

«Думаю, не стоило его так наказывать. Четыре матча – это слишком».

Многие волнуются, что теперь аргентинская сборная не попадёт на чемпионат в России.

[житель Буэнос-Айреса]:

«Думаю, мы пропустим чемпионат мира, не попадём на него. Надеюсь, что ошибаюсь, но думаю, так и будет». [житель Буэнос-Айреса]:

«Он не заслуживает такого. Все футболисты ругаются. Его наказали на четыре матча, потому что он Лио, только поэтому». [житель Буэнос-Айреса]:

«Мы бы не жаловались, если бы наказали другого игрока, но это неприятно, ведь он лучший». [житель Буэнос-Айреса]:

«Не говорю, что без Месси будет лучше. Такое скажет только ненормальный. Но может быть это даст толчок другим, им будет проще играть. Думаю, при таких обстоятельствах надо найти ему замену».

Матч в Боливии без Месси Аргентина проиграла, уступив хозяевам поля два очка. В отборочном турнире ей остаётся сыграть четыре матча. Месси не попадёт на игры в Уругвае, Венесуэле и Перу. В Эквадоре он снова выйдет на поле.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов в мире.